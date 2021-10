Milan, i tifosi si tengono il risultato ma bocciano il possibile colpo

26-10-2021 22:53

Il Milan supera anche il Torino e mantiene il primato in Serie A. Ai rossoneri basta il gol di Giroud al 13′ per avere la meglio sui granata, che giocano una bella gara, ma non riescono a trovare la via del gol. Sui social, i tifosi rossoneri si godono – non senza qualche sofferenza – la vittoria, e colgono l’occasione per bocciate l’obiettivo di mercato.

Milan-Torino, tifosi del Milan bocciano Belotti

Nell’occasione della zampata che decide la gara, Giroud sorprendere alla spalle Singo e insacca dopo la spizzata di Krunic sul corner dalla destra di Tonali. Sui social, i tifosi non possono che esultare. C’è chi commenta semplicemente: “Olivieroooooo!” e chi sottolinea: “Oliviero, non sarà esplosivo in Europa ma in Serie A questo è un lusso”.

In tanti, poi, si concentrano sulla prestazione di Belotti, da più parti affiancato al Milan, ma il giudizio non è positivo: “Belotti ci segnerà due goal, ma è l’ombra di se stesso. Anche no al Milan, dai”, o ancora: “Se davanti prendono Belotti, tifo contro“, “Comunque io non capirò mai come vi faccia a piacere il Gallo”, “E pensare che un tempo Cairo chiedeva 100 milioni per Belotti”. E un altro tifosi consiglia obiettivi diversi: “Bremer e Singo i giocatori da prelevare, subito, dal Toro”.

Milan-Torino, ripresa di sofferenza

A inizio ripresa i tifosi del Milan temono il ritorno del Toro, che alza effettivamente il pressing e costringe sulla difensiva il Diavolo, scatenando i commenti timorosi dei social: “La vedo dura. Ottima partita del Toro, ci sta soffocando”, scrive qualcuno, e ancora: “Non si può ‘giocare’ così però!”, “Di questo passo il Torino pareggia” e un tifoso chiede: “Stiamo aspettando di prendere il gol del pareggio per svegliarci?”.

I timori però non si concretizzano e, al triplice fischio, sui social non si può non citare Max Allegri, in tanti commentano l’importante vittoria del Milan con l’iconico: “Horto muso“, “cortomusata“, ma tutti esultano: “Partita pessima in evidente risparmio energetico ma dove era fondamentale portare a casa i 3 pt. Daje!”, e ancora: “Grande vittoria!! Tre punti sofferti”.

