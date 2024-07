Milan, Ibrahimovic con lo streamer Speed scatena la polemica: l’operazione di marketing diventa un boomerang

Il dirigente svedese del Milan ha presentato il nuovo “attaccante” Speed, fenomeno dei social: un’operazione di marketing che rischia di diventare un boomerang

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Ibrahimovic prova a portare sempre di più il Milan verso i giovani ma ovviamente lo scivolone è sempre dietro l’angolo. I tifosi del Milan nelle ultime ore hanno potuto osservare una serie di video che vedono come protagonisti Zlatan Ibrahimovic e lo youtuber IShowSpeed con il loro incontro che è stato documentato con una serie di video, anche live sui social.

Milan, ecco il nuovo “attaccante”

Quella del Milan e di Zlatan Ibrahimovic è stata un’operazione di marketing, un modo per avvicinare il pubblico più giovane ai colori rossoneri e al mondo del calcio. E per farlo la società ha scelto di puntare su IShowSpeed con Zlatan Ibrahimovic che lo ha presentato per scherzo come il nuovo attaccante a disposizione di Fonseca: “Ieri abbiamo fatto una conferenza stampa e ho detto che avremmo comprato Mister X. Sei tu Mister X”, ha detto lo svedese consegnando una maglia con il numero 7 allo streamer. I due sono stati protagonisti di una serie di video con Ibra che ha più volte “spento” le velleità calcistiche di Speed.

Chi è IShowSpeed

IShowSpeed è il nome d’arte di Darren Jason Watkins, 19enne di Cincinnati che ha cominciato la sua carriera nel mondo di internet e dei social nel 2016 postando dei contenti legati al mondo del game. I suoi contenuti sono stati spesso controversi al punto che gli sono valsi ache un bon dalla piattaforma Twitch. Nel corso degli ultimi anni si è allontanato dal mondo dei videogiochi per entrare sempre più a contatto con quello del calcio, diventando un grande tifoso di Cristiano Ronaldo che ha anche conosciuto di persona. Sui social i suoi numeri sono spaventosi, nel 2023 le sottoscrizioni al suo canale YouTube avevano già superato i 20 milioni.

Ibrahimovic-Speed: la “gag” di cattivo gusto

L’operazione marketing portata avanti dal Milan e da Zlatan Ibrahimovic in prima persona rischia però anche di diventare un boomerang per colpa di un gioco di cattivo gusto (e non è la prima volta che Ibra finisce nel mirino). Lo streamer lancia allo svedese l’idea del gioco “Il primo che si muove è gay” e i due rimangono immobili per diversi minuti. Quella che doveva essere una gag carina e simpatica è stata molto criticata sui social da alcuni tifosi rossoneri: “Ho visto uno streamer tanto famoso quanto cretino – dice il giornalista Fabio Ravezzani – tale Speed, fare una diretta con Ibra dalla sede del Milan. Poi in auto dice: il primo che si muove è gay. E Ibra resta immobile col cretino a fianco. Non pensavo si potesse scendere così in basso”. E molti tifosi sono d’accordo con lui: “Ci vengano a dire che è marketing” scrive Italian Boy e ancora: “Stiamo scavando”.