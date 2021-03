Milan: Ibrahimovic rischia di saltare Milan-Udinese

Tante buone notizie per Stefano Pioli che ha ritrovato i tre punti, un gioco in grado di mettere in difficoltà la Roma e una squadra capace di ripetere le ottime prestazioni viste fino ad un mese fa. Ma tra tante notizie positive, bisogna fare i conti anche con qualcosa di non propriamente buono come l’infortunio capitato a Ibrahimovic nel corso del match contro i capitolini.

Nel secondo tempo dell’Olimpico infatti, l’attaccante svedese è uscito per un problema muscolare, accomodandosi in panchina col ghiaccio sulla coscia sinistra per un fastidio all’adduttore.

Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, l‘infortunio rimediato da Ibrahimovic potrebbe renderlo indisponibile per la partita di mercoledì sera contro l’Udinese. In una settimana per altro molto particolare, visto che domani (martedì) il giocatore partirà verso Sanremo, dove si allenerà da solo e sarà grande ospite della rassegna canora. “brahimovic, Rebic e Calhanoglu hanno avuto problemi muscolari. Sembrano più affaticamenti, ma valuteremo domani. Spero di averne il più possibile a disposizione per le prossime gare”.

Questo il commento a caldo del tecnico rossonero Stefano Pioli in merito agli stop fisici di Ibrahimovic, Calhanoglu e Rebic, che lo lasciano in pensiero per il turno infrasettimanale contro l’Udinese.

Apparentemente non sembrano infortuni troppo allarmanti, ma in un momento in cui l’Inter prova a scappare, non avere questi tre giocatori a disposizione sarebbe una tegola mica da poco. Se ne saprà di più nel pomeriggio, con esami specifici.

