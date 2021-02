Milan, Ibrahimovic sotto accusa: anche Berlusconi all'attacco

Continua a far discutere la presenza di Zlatan Ibrahimovic a Sanremo, in un momento così delicato della stagione del Milan. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il programma dell’attaccante svedese prevede tre giorni di allenamento in Liguria e due a Milanello nella prossima settimana, quando i rossoneri dovranno affrontare l’Udinese mercoledì e il Verona domenica.

A schierarsi apertamente contro la partecipazione della punta di Malmoe al Festival c’è lo storico allenatore rossonero Arrigo Sacchi: “La società avrebbe dovuto impedirlo, la squadra viene prima del singolo, dovrebbe essere Ibra a declinare facendo un gesto enorme”, le parole riprese dalla Gazzetta dello Sport.

L’ex patron Silvio Berlusconi, rispondendo ad alcune domande dei giornalisti allo stadio Brianteo, è molto scettico: “Non posso entrare in queste decisioni che riguardano le decisioni interne della squadra, evidentemente aveva bisogno di riposare perché senza questa eventualità non riuscirei a capire come il Milan possa acconsentire ad una richiesta di questo genere”.

I tifosi si dividono: c’è chi crede nella professionalità dello svedese, e chi invece è preoccupato che ulteriori battute d’arresto nelle prossime partite contro Stella Rossa e Roma possano creare altra pressione all’ambiente. Diversi tifosi chiedono un passo indietro allo svedese, per il bene del Milan, che in questa stagione deve centrare obbligatoriamente la qualificazione in Champions League.

OMNISPORT | 24-02-2021 08:59