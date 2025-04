Milan, il gesto di Abraham per Maignan diventa virale: il bomber ora è un altro giocatore

Prega e gioca è il proverbio del centravanti inglese. Che negli ultimi tempi ha decisamente svoltato ribaltando le gerarchie dell'attacco rossonero

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Tutti pazzi per Tammy Abraham. Va bene, forse è un po’ esagerato dire così però è evidente come il centravanti inglese negli ultimi tempi sia diventato un altro giocatore rispetto alla versione opaca ammirata nei mesi scorsi. Anche contro l’Udinese l’ex romanista è stato decisivo con un assist e un gol poi annullato dal Var. C’è poi quel gesto inquadrato dalle telecamere con Maignan a terra che è diventato virale.

Maignan a terra, Abraham prega

Violento scontro di gioco assolutamente fortuito con un proprio compagno di squadra. Così Mike Maignan finisce a terra tramortito. E mentre tutti i compagni si affrettano ad assisterlo, mentre il direttore di gara con ampi gesti richiama l’aiuto dei soccorritori, le telecamere indugiano su Tammy Abraham. Cosa sta facendo il 27enne di Camberwell? Sta pregando in ginocchio con gli occhi chiusi e con le mani giunte.

Che impatto del centravanti inglese

Alla fine il portierone del Milan se l’è cavata con un trauma cranico. Fortunatamente non ci sono state conseguenze peggiori ed Abraham ha potuto entrare in campo con spirito certamente più leggero. Anche stavolta l’impatto del centravanti inglese è stato notevole: assist per il 3-0 a Theo Hernandez e poi gol del 5-0 annullato però dal Var per posizione di fuorigioco.

Gerarchie ribaltate nell’attacco rossonero

Insomma, è vero che Santi Gimenez era fuori per infortunio ma la sensazione è che le scelte di Conceicao avrebbero premiato a prescindere Luka Jovic con Tammy Abraham primo cambio. Dopo l’investimento effettuato a gennaio, certamente in pochi avrebbero pensato una situazione simile. L’inglese, però, da qualche tempo a questa parte ha decisamente svoltato: 2 gol e 2 assist nelle ultime 5 partite e prestazioni sempre convincenti.

L’allenatore portoghese, poi, è uno che non guarda in faccia a nessuno. Gioca chi merita e in questo finale di stagione il 27enne britannico avrà certamente tante altre occasioni per mettersi in mostra. Il futuro, però, è tutto da scrivere considerando che il suo cartellino appartiene alla Roma. Se il Milan lo vorrà ingaggiare stavolta dovrà mettere mano al portafoglio: c’è la carta Saelemaekers ma i giallorossi vorranno monetizzare dalla cessione.