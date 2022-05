Milan, il saluto social di Franck Kessie

27-05-2022 16:37

Dopo l’intervista rilasciata a ‘Canal+ Afrique” Franck Kessie ha voluto “bissare” il saluto ai tifosi del Milan attraverso i propri canali social in vista dell’addio ai colori rossoneri alla scadenza naturale del contratto il prossimo 30 giugno.

A stagione finita, l’ultima partita dell’ivoriano con la maglia del Milan è stata quella contro il Sassuolo che ha sancito la conquista del 19° scudetto, nella quale l’ex Atalanta ha siglato il terzo gol.

Il modo migliore per chiudere un’avventura che lo ha proiettato nell’élite del calcio internazionale, visto che il futuro di Kessie sarà al Barcellona, e anche per dimenticare le ruggini con i tifosi, comunque già evaporate negli ultimi mesi, successive alla decisione del giocatore di non prolungare con il Milan

Questo il post di Kessie su Instagram: “Dopo 5 anni non potevo sperare di chiudere questa grande esperienza in modo migliore! Un’emozione unica: siamo campioni d’Italia! Fiero di aver vestito questa gloriosa maglia e di aver condiviso questo percorso con dei compagni fantastici! Grazie di tutto! Grazie a tutti! Il vostro “Presidente””.