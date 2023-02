Social impazziti per la possibile esclusione di Leao nel derby tra Inter e Milan. I tifosi rossoneri divisi sulla scelta di Pioli: si può mandare in panchina il proprio calciatore migliore nella partita dell'anno?

05-02-2023 10:04

Pioli potrebbe farlo di nuovo. Sono alte le probabilità che Rafael Leao finisca in panchina anche nel derby contro l’Inter. Le indiscrezioni di formazione, i rumors della vigilia e le “prove” del tecnico del Milan negli ultimi allenamenti inducono proprio a pensare che nel nuovo formato rossonero per la supersfida coi cugini possa non esserci posto per il portoghese. O meglio: per la sua versione sbiadita e poco convincente degli ultimi tempi.

Milan, Leao già in panchina contro il Sassuolo

L’esperimento, per la verità, col Sassuolo non ha dato grossi frutti. Pioli ha lanciato dall’inizio De Ketelaere contro gli emiliani e ha chiuso il primo tempo sotto di due gol. Quando è corso ai ripari inserendo Leao, le cose non sono andate molto meglio. Anzi. Stavolta però Pioli dovrebbe cambiare lo stesso assetto tattico del Milan, mettendosi a specchio dell’Inter e passando al 3-5-2. La coppia d’attacco con le maggiori chance di partire titolare? Giroud-Origi. Leao, infatti, dà il meglio da ala sinistra nel tridente: in un attacco a due, da seconda punta, Pioli non lo vede.

I dolori del giovane Leao: c’entra il contratto?

C’è da dire che il Leao visto all’opera nelle ultime uscite giustifica i dubbi e le perplessità dell’allenatore. Le estenuanti trattative per il rinnovo di contratto, le voci, le polemiche e le indiscrezioni scaturite sembrano aver minato la tranquillità del giovane talento portoghese, che non è più il calciatore devastante dello scorso campionato. Un calo coinciso con quello di tutta la squadra, oppure – come sostengono in tanti – alla base dello stesso crollo del Milan?

Leao fuori con l’Inter? Pioli divide i tifosi

Ma i tifosi del Milan cosa ne pensano della possibile, clamorosa esclusione? Il dibattito infiamma il web. “È un modulo a specchio per contenere l’attacco interista. Coperti fino al 60’, poi dentro Leao e vediamo che succede”, approva Gianluca. Un altro tifoso non la pensa così: “Se davvero terrà fuori Leao anche stasera, meglio che Pioli col Torino non si presenti proprio”. Davide ironizza: “Eh già Leao è così determinante ultimamente”. Anche Ivan sceglie il sarcasmo: “Ho capito, il piano è mettere Leao a partita in corso quando sei già sotto di 2-3 gol”. Mentre Albe taglia corto: “Nella partita della stagione il tuo miglior giocatore deve giocare”.