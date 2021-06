Milan, alternativa a De Paul bocciata dai tifosi: Neanche gratis

Fino a ieri nessuno sembrava rimpiangere Calhanoglu, sempre più lontano dal Milan dopo che la trattativa per il rinnovo si è arenata da tempo. I tifosi avevano scelto chiaramente da che parte stare e – così come per il caso Donnarumma – avevano appoggiato la linea dei rossoneri di non cedere al braccio di ferro con l’agente e di lasciare il turco al suo destino, che al momento sembra legato a doppio filo ai petroldollari del Qatar.

Tanto più che, a differenza di Donnarumma, Calhanoglu non era considerato veramente un intoccabile dai tifosi, che continuavano a rimproverargli i continui alti e bassi. Metteteci che la prima alternativa era l’argentino De Paul, il gioiello dell’Udinese, e si capisce perché i fan avevano già scaricato il turco. Il problema nasce ora, perché radiomercato registra un altro affare per i rossoneri se dovesse fallire De Paul, che costa troppo. Dalla Spagna parlano di uno scambio col Siviglia, con Castillejo che tornerebbe in Liga e il Papu Gomez che tornerebbe in serie A.

I tifosi del Milan poco entusiasti del Papu Gomez

Un’idea che piace poco alla maggioranza dei milanisti, a giudicare dai commenti sui social. Tanti lo ritengono ormai vecchio (“ha 78 anni”). “Io il Papu Gomez non lo voglio nemmeno regalato” o anche: “Con tutto il rispetto, ma ti vuoi presentare in Champions col Papu titolare? Sarebbe un buonissima riserva ma niente di più”, oppure: “..esistono altre 19 squadre in Serie A! …. può tranquillamente accordarsi con una di queste!”.

C’è chi scrive: “Io lo prenderei solo per il fatto che ha preso per il collo il pagliaccio di Gasperini“. Un altro fan rossonero lo boccia: “Mamma mia, che stia dov’è”.

Non mancano le voci contrarie: “Se scambiamo Castillejo con il Papu, facciamo BINGO! Ci serve Esperienza, molta Esperienza in Rosa, per tornare a far paura, e poi, nel Papu c’è tecnica, qualità, e intelligenza calvistica che ci è mancata tanto. Quindi, se si può fare, si DEVE fare” e infine: “Se è vero che De Paul ha venduto casa a Udine e Papu Gomez ha aperto un nuovo ristorante a Bergamo, il prossimo anno sono rossoneri … magari invece si stanno facendo solo i fatti loro ..”.

