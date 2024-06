Milan, la Procura della Figc archivia il caso “Elliott-RedBird”: la rabbia dei tifosi di Inter e Juventus

La Procura della Figc ha deciso di archiviare il fascicolo che era stato aperto relativo al passaggio del Milan da Elliott a Red Bird e i social si scagliano ancora una volta contro Chinè

Caso archiviato. Sono queste le notizie che arrivano dalla Procura della FIGC relative all’inchiesta che ha visto come oggetto il passaggio del Milan da Elliott al fondo Red Bird. Ad annunciarlo è stata l’agenzia Ansa che ha rivelato come il caso aperto lo scorso marzo sia già stato chiuso.

FIGC: chiuso il caso Milan

La Procura della Federazione italiana gioco calcio ha deciso di archiviare “allo stato degli atti”, il fascicolo che aveva aperto sul passaggio del Milan da Elliott a RedBird. A rivelarlo è stata l’agenzia Ansa. L’inchiesta era stata aperta dal procuratore federale Giuseppe Chinè lo scorso marzo dopo che la Procura della Repubblica di Milano avverava inviato gli atti riguardanti un’operazione finanziaria su cui stava investigando. In questo momento sembrano quindi decadere tutti i possibili rischi in chiave sportiva per il club rossonero.

Da Elliott a RedBird: le ipotesi di reato

Un’inchiesta che aveva fatto scalpore e che lo scorso marzo è arrivata sul tavolo anche della Federazione. Gli atti relativi alla vendita del Milan con il passaggio di consegne da Elliott a RedBird nell’agosto del 2022 erano finiti sotto la lente di ingrandimento della Procura di Milano. Un’operazione importante che aveva portato anche a un sequestro nella sede del Milan: nelle 12 pagine del decreto anche le ipotesi di reato a carico di Giorgio Furlani e di Ivan Gazidis, attuale e precedente amministratore delegato del club con i due che erano indagati per ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza. Dal punto di vista della giustizia sportiva il Milan non corre più rischi mentre l’indagine della Procura milanese continua.

Inter e Juve: tifosi all’attacco di Chinè

La notizia dell’archiviazione del “caso Milan” rimbalza fortissima sui social. I tratti oscuri del passaggio da Elliott a RedBird potevano mettere in difficoltà il club rossonero anche dal punto di vista sportivo che invece in questo momento non rischia nulla. Ma i tifosi di Inter e soprattutto della Juventus sono sul piede di guerra. I fan della Vecchia Signora tornano all’attacco del procuratore federale Chiné che era finito nel mirino della tifoseria dopo il caso plusvalenze e quello delle manovre stipendi che erano costati alla Juve una penalizzazione di 10 punti. E non sono da meno i fan dell’Inter che proprio nell’ultimo giorno si trova costretta a fronteggiare un attacco a seguito di un esposto, arrivato sia alla Figc che alla Procura di Milano, in merito alla regolarità dell’iscrizione alla scorsa stagione.