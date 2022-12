28-12-2022 11:40

Paolo Maldini vuole solidità, comunione d’intente e continuare a far crescere il suo Milan. Il Napoli è distante 8 punti, ma tentare l’inseguimento agli azzurri di Luciano Spalletti non è impossibile, specie pensando a come andò la scorsa stagione, che ha portato ad uno Scudetto contro pronostico.

Milan, Maldini e i rinnovi: le situazioni di Leao, Bennacer e Giroud

Per fare questo, in coppia con Frederic Massara, il dirigente rossonero sta pensando ad alcuni interventi di calciomercato. Anzitutto interni, con l’assoluta volontà di convincere Rafael Leao a firmare il rinnovo e, insieme a lui, anche Ismael Bennacer e Olivier Giroud. A inizio gennaio la volontà di risolvere tutte e tre le situazioni con un incontro già programmato con l’entourage dell’attaccante francese vicecampione del mondo. L’obiettivo è quello di prolungare al 30 giugno 2024. Certamente più spinoso, invece, l’affaire legato al portoghese, che chiede 7 milioni a stagione.

Milan, sul taccuino del calciomercato restano i nomi di Ziyech e Zaniolo

Ma Maldini e Massara guardano anche alle opportunità di mercato al di fuori di Casa Milan. L’obiettivo numero uno sulla trequarti è Hakim Ziyech, reduce da uno splendido Mondiale e non esattamente protagonista al Chelsea. Sul taccuino resta sempre scritto anche il nome di Nicolò Zaniolo, ma la trattativa con la Roma resta in fase di stallo e potrebbe riparlarsene in vista della prossima estate.