Milan, le parole di Pioli su De Ketelaere scatenano i tifosi rossoneri

Il belga nell'Atalanta è esploso e stasera vuol far piangere San Siro e chi l'ha scaricato troppo presto, il web condanna il tecnico del Diavolo

25-02-2024 11:50

Succede ogni volta che Charles De Keteleare segna o gioca bene: puntuali arrivano i commenti dei tifosi del Milan che in quel ragazzo biondo che sta entusiasmando con la maglia dell’Atalanta non riconoscono l’impacciato giocatore che l’anno scorso in rossonero non ne imbroccava una. E stasera che De Ketelaere torna a San Siro da avversario il web si gonfia di opinioni tra chi lo rimpiange e chi continua a non ritenerlo da Milan. La miccia però la accende proprio Pioli con le sue parole in conferenza stampa alla vigilia.

I numeri di De Keteleare all’Atalanta

Un fantasma l’anno scorso al Milan, un giocatore decisivo quest’anno a Bergamo. CDK è un altro giocatore anche perché Gasp lo fa giocare in un altro modo. Se Pioli riteneva di avere la necessità di impiegarlo soltanto sulla trequarti, a Bergamo Charles gioca nel 3-4-1-2 (è una delle due punte, e ha imparato a convivere anche con Scamacca), nel 3-4-2-1 (appena dietro il centravanti) e nel 3-4-3 (esterno o punta centrale). Risultato: fino a questo momento il belga ha preso parte a 17 gol della Dea: 10 reti e 7 assist tra campionato, Europa League e Coppa Italia.

Pioli ironizza su chi aveva subito bocciato De Ketelaere

Ieri in sala stampa a Milanello, Pioli, al riguardo, ha detto parole che però si prestano a più interpretazioni: “Ricordo i vostri sguardi su De Ketelaere, quando si diceva che aveva qualità e che Maldini e Massara non avessero preso un pacco o un bidone. In tanti in Italia hanno bisogno di un anno. Gasperini bravo a trovarvi una posizione più offensiva, poi ogni ambiente ha le sue aspettative e la sua storia”.

Per i tifosi del Milan Pioli non ha saputo valorizzare De Ketelaere

Fioccano le reazioni: “E’ stato bravo Gasperini a trovagli una posizione più adatta??? Scusi mister perché lei non c’è riuscito???” e poi: “Cioè in pratica ha ammesso di essere un incapace che non capisce niente? Beh, finalmente un po’ di autocritica” e anche: “Dunque ammette di non aver capito dove metterlo”.

C’è chi osserva: “Praticamente si è dato dell’incapace? Siamo alla frutta” e anche: “Pioli vede solo due ruoli in campo: costruttori e incursori” e ancora: “Non riesco quasi a credere che abbia detto una cosa del genere. Completamente fuso, arrogante, dissociato dalla realtà calcistica. Sarebbe in grado di dire ogni cosa. Un insulto per il Milan avere questo signore in panchina”

Il web è scatenato: “Su De Ketelaere il Milan ha sbagliato. E qualcuno dovrebbe ammetterlo” e infine: “In pratica ammette che Gasperini sa allenare mentre lui non sa fare niente”.