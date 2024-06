Milan, Leao smontato da Chiellini: per l’ex Juventus non può essere titolare in una big da Champions

Per il commentatore l’attaccante portoghese potrebbe non riuscire mai a segnare più gol e più assist: il paragone con campioni come Vinicius o Rodrygo non regge

È una severa bocciatura quella che Giorgio Chiellini rifila a Rafael Leao. L’ex difensore della Juventus ha criticato le prestazioni dell’attaccante del Milan a Euro2024 col Portogallo, spiegando che non può essere paragonato a campioni da che giocano nelle big come Vinicius o Rodrygo.

Milan, Chiellini smonta Leao

Giorgio Chiellini senza peli sulla lingua su Rafael Leao. Intervistato da Sky Sport, l’ex difensore e capitano della Juventus ha commentato negativamente le prestazioni dell’attaccante del Milan a Euro2024 col Portogallo, facendo intendere che la valutazione data dall’ambiente rossonero all’ex Lille – ricordiamo che nel contratto di Leao c’è una clausola da 170 milioni di euro – è esagerata.

Milan, per Chiellini Leao non è a livello di Vinicius e Rodrygo

“Tutti vorremmo che fosse un po’ più avanti ma non lo è – ha dichiarato Chiellini parlando di Leao -: gli mancano numeri e le potenzialità sono tanto inespresse. Non so se riuscirà mai a fare il click nella testa per fare più gol e assist”. Ad oggi, Leao ha giocato 29 partite in nazionale segnando 4 gol. Nel Milan sono 58 le reti (accompagnate da 50 assist), ma in 210 partite complessive, con una media di un gol ogni 245’.

Numeri che spingono Chiellini ad un’analisi molto dura sul valore complessivo di Leao. “A oggi per me Leao è un bel subentrante più che un titolare fisso per una squadra che punta a vincere o un Europeo o la Champions League – la chiusura dell’ex Juve -. Se il metro di paragone sono Vinicius e Rodrygo, non è al loro livello”.

Portogallo, Leao delusione di Euro2024

Parole, quelle di Chiellini, che sembrano confermate dalla prestazioni offerte finora da Leao a Euro2024. Il c.t. del Portogallo Roberto Martinez l’ha schierato titolare contro la Repubblica Ceca e la Turchia, per poi sostituirlo in entrambe le gare, al 63’ e al 45’. Il cambio con Pedro Neto nella gara contro i turchi è apparso ai più come una vera e propria bocciatura dal parte del tecnico dei lusitani. Senza dimenticare che Leao è stato ammonito in entrambi gli incontri per simulazione, risultando poi squalificato per il match di ieri sera perso dal Portogallo contro la Georgia.