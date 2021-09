Milan, l'incubo Donnarumma si ripete: il PSG incombe su un big rossonero

Dopo aver ingaggiato a parametro zero Gigio Donnarumma, il PSG potrebbe confezionare un nuovo sgarbo al Milan. Andando a rilevare, in vista della prossima stagione, un nuovo pezzo da novanta della rosa attualmente a disposizione di Stefano Pioli. E questa volta il big che fa tremare l’ambiente rossonero risponde al nome di Franck Kessié.

Il rinnovo del contratto dell’ivoriano, come noto, rappresenta un nodo che al momento appare inestricabile per la dirigenza rossonera. Una situazione non nuova, di cui a Parigi sembrano pronti ad approfittare. Il vero problema nasce dalle richieste di Kessié: il centrocampista chiede 6,5 milioni di euro all’anno, quattro in più rispetto a quelli che gli garantisce l’attuale accordo.

Accordo che però scade a giugno 2022, rendendolo di fatto svincolabile a fine stagione e potenzialmente acquistabile a parametro zero a partire dal prossimo mese di febbraio. Il tempo quindi non è tanto per il Milan, consapevole dei rischi di perdere un altro fulcro della propria squadra con modalità identiche rispetto a quanto avvenuto con Donnarumma.

Nel frattempo il PSG sta facendo di tutto per mettere in difficoltà i meneghini, tanto che secondo le ricostruzioni della ‘Gazzetta dello Sport’ sarebbe disposto a garantire a Kessié un ingaggio addirittura di 8 milioni all’anno. Richiesta che, fatalmente, il giocatore avrebbe quindi girato a propria volta al Milan.

Si tratta di una cifra che si avvicina al quadruplo del suo attuale compenso. Chiaro che a queste condizioni le parti non possano pensare di trovare un accordo, con il Milan che dovrà varare nuove strategie. I mesi di tempo per farlo non mancano, ma allo stesso tempo la preoccupazione c’è. Perché il PSG incombe.

OMNISPORT | 04-09-2021 11:56