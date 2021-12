Milan: Lo show di Ibrahimovic da Fazio strega tutti, tifosi in delirio

06-12-2021 08:24

Le sue risate “di pancia”, le sue battute, i suoi aneddoti: è stato un vero e proprio show l’intervento di Zlatan Ibrahimovic alla trasmissione di Fabio Fazio “Che tempo che fa” su Rai3. Il bomber ha presentato il suo nuovo libro “Adrenalina”, di cui già sono state diffuse alcune gustose anticipazioni ma soprattutto ha fatto il pieno di simpatia raccontandosi con semplicità e umanità. Tanto lontano l’Ibra a volte supponente e borioso che si vede in campo: ancor più che nello scorso Sanremo lo svedese è stato apprezzatissimo per i suoi racconti e le sue battute, stregando il pubblico a casa, anche quello non rossonero.

Ibrahimovic conquista tutti in tv, social scatenati

E’ un coro di elogi quello che si legge sui social dopo lo show di Ibra in tv: “Si può dire di tutto a Ibrahimovic, tranne che non sia un vero personaggio. Oltre che un grande calciatore” o anche: “Campione… Ci spetta un trofeo zittiscili tutti i Milanisti che dicono che sei vecchio tu sei il DIO”, oppure: “A prescindere da tutto, il personaggio Zlatan Ibrahimović, ancor prima che il calciatore, resterà un pilastro indimenticabile di quest’epoca sportiva. Profonda ammirazione che per come poi è sempre riuscito a tenere separata la sfera privata da quella professionale”.

I tifosi del Milan chiedono il rinnovo di contratto

Fioccano le reazioni: “Semplicemente il personaggio calcistico migliore dell’ultimo decennio (… e forse anche di più)

in campo è più che antipatico…ma è uno showman nato” o anche: “Ci ha (ri)cambiato la vita. E il bello è che dobbiamo ringraziare una sconfitta per 0-5…”, oppure: “Certi comportamenti in campo sono molto discutibili, ma come giocatore non posso dirgli niente. Non posso dimenticare quello che ha fatto anche nell’Inter”. Infine in tanti hanno fatto propria la richiesta fatta da Ibra, di voler rimanere a vita al Milan: “E rinnovategli sto contratto”.

