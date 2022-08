30-08-2022 09:26

Il Milan sta per avere una nuova proprietà. Il closing con RedBird è vicinissimo. Per la società rossonera, l’inizio di una nuova era. In tanti stanno credendo al sogno di Gerry Cardinale di RedBird

Milan, in tanti pronti ad investire al fianco di RedBird

Come dichiarato dall’attuale amministratore delegato rossonero Ivan Gazidis, “… Red Bird ha grandi capacità nel business dello sport e un’alta reputazione internazionale. Il messaggio che ci hanno trasmesso è la volontà di continuare nel cammino che la nostra gestione virtuosa. Elliott ha grande fiducia nel valore e nell’expertise che Redbird può portare nel club, con l’obiettivo condiviso di riportare il Milan ai vertici del calcio europeo“.

In effetti, RedBird starebbe facendo le cose in grande. Secondo il Financial Times, media americano, RedBird avrebbe degli “amici” importanti pronti ad aiutarlo in questa nuova avventura rossonera.

Milan, con RedBird anche gli Yankees e LeBron James

Sempre secondo l’autorevole media statunitense, al fianco di Gerry Cardinale, ci sarebbero entità di grande valore come i New York Yankees (franchigia MLB di proprietà della famiglia Steinbrenner) e il fondo di investimento di Los Angeles Main Street Advisors di cui fanno parte stelle del calibro di LeBron James e il rapper Drake (sempre più imprenditore con un amore viscerale per lo sport, in particolare l’NBA).

Questi ultimi due non sarebbero investitori attivi nel progetto Milan ma ne farebbero parte visti i loro interessi nel fondo Main Street Advisors.

Milan, una “collaborazione” per diventare sempre più grandi

L’obiettivo di Gerry Cardinale sarebbe quello di creare partnership di alto valore qualitativo e finanziario per fare del Milan una realtà ancor più grande. Il Milan dovrebbe essere inserito in un gruppo denominato YES Network, ideato proprio da RedBird, Yankees Club, Amazon e Sinclair Broadcast Group.

Dopo il closing (atteso per la fine del mese di settembre), Gerry Cardinale farà luce su tutto, compresi i suoi “amici”. Sono attese grandi novità per un Milan sempre più globale e, si augurano i tifosi, competitivo in campo.