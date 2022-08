Milan: oggi il responso sull'infortunio di Tonali

08-08-2022 08:42

Giornata importante quella di oggi per il Milan e soprattutto per Sandro Tonali.

Il centrocampista infatti si sottoporrà oggi agli esami che chiariranno l’entità del suo infortunio. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, elongazione o stiramento comporta una sostanziale differenza nei tempi di recupero: se fosse elongazione infatti servirebbero pochi giorni per rivederlo di nuovo in allenamento, più lungo lo stop, circa tre settimane, nel caso dello stiramento.

In caso di stiramento, il centrocampista rossonero si dovrebbe comunque far trovare pronto per il derby in programma il 3 settembre. Si affievoliscono le possibilità che possa rientrare in gruppo da domani, ma fosse un semplice risentimento mancherebbe solo la prima di campionato, altrimenti tornerebbe per Atalanta-Milan del 21 agosto.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE