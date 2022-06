Milan, ora i tifosi delusi hanno una richiesta: Chiudete almeno lui

19-06-2022 21:35

La mancanza di colpi e un mercato che potrebbe farsi di giorno in giorno sempre più in salita rischiano di spegnere gli entusiasmi dei tifosi del Milan, che hanno vissuto settimane con la speranza di veder arrivare in rossonero i tanti obiettivi seguiti da tempo, ma rischiano di veder stravolgere i piani per via di situazioni arenatesi miseramente. Il motivo di tanto scoramento, palesato apertamente sui social, è ovviamente legato al quasi sicuro mancato arrivo del centrocampista portoghese del Lille e da tempo grande obiettivo, Renato Sanches.

Milan, Renato Sanches sempre più lontano

L’ex Bayern Monaco sarebbe, infatti, come emerso negli ultimi giorni, sempre più vicino a vestire la maglia del Paris Saint-Germain, che si è mosso con decisione e rischia seriamente di far saltare il banco della trattativa tra il Lille e il Milan. Possibilità non così remota, visti i 30 milioni messi sul piatto dai parigini e i 15 del Diavolo. E, allora, per un obiettivo che potrebbe sfumare sul più bello, dopo mesi di trattative e un accordo già raggiunto con il giocatore, i tifosi chiedono a Maldini e Massara di non commettere altri errori e di accelerare almeno per l’altro obiettivo che potrebbe arrivare da Lille: Sven Botman.

Milan, la situazione Botman

La situazione creatasi attorno al difensore olandese è, per certi versi, molto simile a quella di Renato Sanches, con il Milan in posizione di svantaggio rispetto alla diretta concorrente, il Newcastle, nelle trattative con il club transalpino. Quello che, però, fa ben sperare è la volontà del giocatore che, a più riprese, ha manifestato il proprio desiderio di arrivare nella Milano rossonera. Altro aspetto da non sottovalutare sono le indiscrezioni che arrivano dall’Inghilterra, secondo cui il Newcastle avrebbe iniziato a cercare alternative, con il centrale dello United, Eric Bailly a rappresentare una valida opportunità.

La rabbia e le richieste dei tifosi del Milan

Toccherà, comunque, al Milan alzare la propria offerta per incontrare le richieste del Lille e regalare e Pioli il rinforzo in difesa tanto atteso dal mercato. Sui social, intanto, i tifosi chiedono di non sbagliare con Botman. Qualcuno scrive: “Chiudete almeno lui“, “Su Botman non facciamo scherzi… vuole solo noi non possiamo perdere anche lui”. Un tifoso ironizza: “Tu vuoi il Milan ma la proprietà preferisce uno tra Pablo Mari e Acerbi. Sorry” e un altro sconsolato commenta: “Si come si dice solitamente “aspetta e spera” non verrà.. l’unico sicuro sarà Origi perché è a costo zero..” e un altro tuona: “Ma che cosa aspettano?”.