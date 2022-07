Milan, Origi: "Pronto per iniziare la nuova avventura"

07-07-2022 16:15

Il primo grande colpo di mercato del Milan, Divock Origi, si è presentato oggi in conferenza stampa ai media e ai suoi nuovi tifosi. Ecco le parole del 27enne attaccante belga.

“Ho sentito la storia, la cultura, l’entusiasmo che ci circondava. È un piacere giocare a calcio in quello stadio mitico. Quando il Milan ha segnato, lo stadio ha spinto ed è bellissimo sentire questo allineamento tra tifosi e squadra. È anche questo che fa grande un club. Qui c’è un progetto speciale, l’ho condiviso totalmente, e la legacy del Milan, la sua storia speciale sono per me ideali per la mia mentalità. Per me è un onore farne parte. Questo club ha un’eredità che tramanda di generazione in generazione. Lukaku? È un grande calciatore, ho avuto modo di giocare contro di lui e mi piace sempre affrontare grandi calciatori. È sicuramente bello essere in Serie A con tanti calciatori con queste qualità. Sarà bello giocare contro di lui. Gli infortuni mi sono serviti per conoscere meglio il mio corpo, sono tornato più forte. Mi sento benissimo, sono pronto per iniziare questa nuova avventura”.