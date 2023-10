Milan, Pioli conta i falli di Gatti, la polemica diventa virale: il verdetto del web

Il tecnico rossonero accusa l'arbitro di non aver tutelato Leao dagli interventi del difensore ma le statistiche lo smentiscono: l'ironia dei social

23-10-2023 11:00

L’espulsione di Thiaw l’ha accettata sia pur a malincuore (“Sull’espulsione abbiamo commesso un’ingenuità individuale e di reparto perchè dovevamo stare più stretti. Thiaw doveva temporeggiare e non provare l’anticipo. Anche il terzino ha sbagliato perchè doveva stare più stretto. Thiaw è stato anche sfortunato perchè è scivolato, ma poteva fare meglio”) ma dopo il ko con la Juventus Stefano Pioli si è lamentato egualmente con l’arbitro. Il suo sfogo però, diventato presto virale, è stato oggetto di sarcasmo sul web.

Per Pioli ci sono stati tantissimi falli di Gatti su Leao

Nel post-partita, dopo la sconfitta interna, Pioli si è sfogato dicendo: “Mi aspettavo più Weah che Gatti su Leao. Gatti ha fatto tantissimi falli su Leao, ma tantissimi. Mi sembra che ci sia il regolamento che dice che ci siano le ammonizioni. L’ammonizione poi è arrivata dopo 22 falli”.

Le statistiche parlano di 16 falli complessivi della Juventus

A smentire l’allenatore del Milan arrivano prima le statistiche, con il computo dei falli complessivi della Juve che ammonta a 16 falli quindi meno dei 22 e passa che avrebbe commesso il solo Gatti, e poi i tifosi sui social.

Il web condanna Pioli e Leao e salva Gatti

Fioccano le reazioni: “Premesso che la Juve ne ha fatti 16 in totale, ma la cosa vergognosa è che lui piange per i falli su Leao sapendo che se non va Leao la sua squadra è al limite della nullità ma nessuno lo dice. Palla a Leao e preghiamo” e poi: “Io ho contato 20 tuffi di Leao… Gatti ha preso l’ ammonizione su una chiara simulazione del portoghese che, toccato sulla spalla, fa la classica sceneggiata di essere stato colpito al volto…” e anche: “Mister 150 milioni umiliato da Gatti”

C’è chi rifà i conti: “La Juve ha fatto sedici falli, gatti da solo 22; e quello per cui è stato ammonito non era nemmeno fallo” e anche: “Che piangina Pioli. Mille volte meglio Allegri. Nonostante lo scempio dello scorso anno non ha mai recitato la parte della vittima” e ancora: “Ma Pioli non era quello che non parlava del arbitraggio?”

Anche sul fronte rossonero niente sconti a Pioli: “Pioli che si lamenta dei falli di Gatti e il relativo giallo tardivo sono l’emblema della modestia, per non dire mediocrità totale, di questo scarsissimo pseudo allenatore” e poi: “Una delle qualità che preferisco/preferivo in Pioli era la sua coerenza…Qui in chiave arbitrale il tecnico del Milan deve essere coerente. No alle polemiche dopo il mano di Pulisic e no neanche per l’ammonizione a Gatti…I tecnici diano l’esempio” e ancora: “Piange sui falli di Gatti, ha giocato una gara palla a Leao e vediamo che succede e fatto dei cambi da suicidio sportivo”. Insomma per i milanisti il vero colpevole del ko con i bianconeri non è l’arbitro, ma lo stesso Pioli.