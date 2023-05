Milan, Pioli dà tre buone notizie ai tifosi e risponde alle lamentele di Inzaghi

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, lascia capire che Rafael Leao potrà scendere in campo dal primo minuto nella sfida di Champions contro l’Inter ma glissa sulle parole di Inzaghi sull’arbitro Turpin

15-05-2023 14:57

Giornalista con una passione sfrenata per gli Sport Usa, di cui è esperto conoscitore. Ma su Virgilio Sport è un osservatore del pallone nostrano e delle sue baruffe quotidiane. Appassionato di musica, ha sviluppato orecchio anche per borbottii degli spogliatoi, mugugni dei tifosi e voci di mercato

Il Milan cerca la “remuntada” nell’euroderby. Dopo la sconfitta nella gara d’andata nella semifinale di Champions League, i rossoneri cercano il tutto per tutto nel match di ritorno contro l’Inter. Ci sono due gol da recuperare alla formazione di Simone Inzaghi, un’impresa difficile ma non impossibile quella che la squadra di Pioli deve affrontare domani sera.

Milan, Pioli rivela la buona notizia: Leao ci sarà

Rispetto alla gara di andata, il Milan dovrebbe recuperare anche Rafael Leao. Stefano Pioli non scioglie tutti i dubbi sulla presenza del giocatore portoghese nel corso della conferenza pre-partita, ma lascia intendere che il giocatore dovrebbe essere a disposizione.

In questo momento ci stiamo preparando nel miglior modo possibile con grande concentrazione e determinazione per provare a vincere la partita e fare molto meglio della gara d’andata. Leao sta meglio sicuramente, così come Krunic e Messias. Dovrebbero fare tutto e tre la rifinitura, quindi se tutto va come programmato dovrebbero essere della partita. Preparare la partita di domani non sarà facile, dobbiamo solo pensare a vincere la partita e puntare alla finale di Champions.

Milan, Pioli dimentica lo Spezia e rivela il piano partita

Il Milan deve provare una vera e propria impresa. Non solo ribaltare i due gol subiti nella gara di andata ma farlo contro l’Inter che in questo momento è una delle squadre più in forma del campionato. Stefano Pioli dimentica la sconfitta con lo Spezia e si concentra unicamente sulla gara di domani.

Io ho vissuto la settimana come i miei giocatori, con l’obiettivo di mettere in campo una gara di grande livello. Dobbiamo ripartire dal livello del secondo tempo della gara d’andata e forse anche quello non è sufficiente, abbiamo le possibilità di farcela. Dobbiamo cominciare bene la partita, e pensare di sbagliare il meno possibile e provare a sfruttare i loro errori. Non abbiamo assolutamente parlato della partita con lo Spezia, ma solo di quella di domani. Questi sono appuntamenti che allenatori e giocatori sognano di vivere, sappiamo di partire con un handicap ma sappiamo che abbiamo le qualità per poterla ribaltare. Dispiace per l’infortunio di Bennacer che non è semplice e gli mandiamo i nostri auguri per l’operazione di domani mattina. Giocheremo con un trequartista in più rispetto alla gara d’andata.

Milan, Pioli non risponde a Inzaghi

Nel corso della conferenza stampa, il tecnico del Milan Stefano Pioli viene anche stuzzicato anche sulle parole di Simone Inzaghi che sembra non aver gradito la designazione dell’arbitro francese Turpin. L’allenatore è rimasto senza parole mentre Tonali al suo fianco provava a commentare “bisogna giocare con un arbitro senza nazionalità” ed alla fine Pioli ha preferito glissare dicendo: “Non voglio mettere le mani avanti. No comment”

Milan, Tonali: Adesso il nostro obiettivo è domani

Non è stata un’annata semplice per il Milan che si è vista sfuggire di mano diversi obiettivi tra cui la conferma in campionato con un cammino che è stato molto altalenante. Ma nella testa della squadra e di Sandro Tonali c’è solo la voglia di provare a centrare la finale di Champions League.