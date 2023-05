Inter-Milan: Inzaghi annuncia la sua scelta su Lukaku, poi la frecciata sull’arbitro

Il tecnico nerazzurro fa capire che il belga potrebbe partire ancora dalla panchina, poi ricorda che a dirigere il derby sarà Turpin, francese come 4 giocatori rossoneri

15-05-2023 13:23

Non si sente già in finale di Champions League Simone Inzaghi, che annuncia un’Inter pronta a combattere domani nella semifinale di ritorno contro il Milan per difendere il 2-0 ottenuto all’andata. Inzaghi fa capire che Lukaku partirà dalla panchina e, pur evitando le polemiche, lancia una stoccata alla Uefa sulla designazione dell’arbitro francese Turpin.

Inzaghi, Inter-Milan partita storica

Per Simone Inzaghi la gara di domani contro il Milan nella semifinale di ritorno di Champions League è “una delle partite più importanti della storia dell’Inter e sappiamo cosa significa per noi e per i tifosi – dichiara il tecnico -. Sappiamo che abbiamo un vantaggio, ma dobbiamo approcciarla nel migliore dei modi”. Per questo motivo, nonostante il 2-0 ottenuto all’andata sui rossoneri, l’Inter e il suo tecnico non si sentono già in finale.

“Siamo una squadra matura, seria – aggiunge Inzaghi -. Abbiamo un meritato vantaggio, ma sappiamo che non abbiamo fatto nulla. Non dobbiamo speculare niente e dobbiamo fare una partita da Inter, con corsa e determinazione. Non ci deve venire il braccino, abbiamo giocatori importanti che hanno vinto tanto e sanno il valore della partita. Dobbiamo giocare come negli ultimi derby e negli ultimi due mesi”.

Inter-Milan, Inzaghi su Lukaku

Quanto alla formazione, Inzaghi non si sbilancia ma fa capire che Romelu Lukaku potrebbe partire dalla panchina nonostante l’ottimo momento di forma dell’attaccante ex Chelsea. “Sapete quello che Lukaku può fare – dice il tecnico dell’Inter parlando dell’attaccante belga -, io da allenatore l’ho riportato qui per vederlo come nell’ultimo mese. È quello che ci avrebbe dovuto dare tutto l’anno, purtroppo per lui e Brozovic ci sono stati imprevisti che ci hanno tolto due elementi per noi indispensabili per 5 mesi e la squadra ha dovuto soffrire senza di loro, in alcuni momenti siamo stati bravissimi in loro assenza. Quello che avete visto è il Lukaku che ha lavorato tanto, però tre partite alla settimana in questo momento non so se può gestirle e darci la qualità che ci ha dato all’Olimpico contro la Roma e col Sassuolo”.

Inter-Milan, Inzaghi e la frecciata sull’arbitro francese Turpin

Parlando della gara di andata, infine, Inzaghi torna sull’episodio del pugno di Krunic a Bastoni non visto dal direttore di gara Gil Manzano per poi parlare della designazione dell’arbitro Turpin, di nazionalità francese, per il match di domani: il tecnico dell’Inter non si lamenta esplicitamente, ma le sue parole sembrano voler indirettamente sollevare una polemica. “C’è stato un episodio da valutare in altro modo, parlo del fallo di Krunic su Bastoni: sicuramente ci avrebbe dato un qualcosa di importantissimo in ottica qualificazione. Non è stato così, non c’è nessunissimo problema come non c’è nessun problema per la designazione di un arbitro francese contro il Milan che ha 4 giocatori francesi in rosa. Abbiamo massima fiducia”. Già, e allora perché sottolineare questo fattore? Il secondo round dell’Euroderby è già iniziato, fuori dal campo.