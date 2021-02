Milan, Pioli perde un titolare importante in vista dell'Inter

Nel match di andata di Europa League tra Stella Rossa e Milan , i rossoneri sono stati raggiuntti a un minuto dalla fine, col gol del 2-2 di Pavkov . Doppia beffa per la squadra di Stefano Pioli , che ha subìto la rete in superiorità numerica. Il tecnico, ai microfoni di Sky Sport, non ha nascosto la delusione per il risultato finale: “Non abbiamo avuto la qualità per cercare il terzo gol. Purtroppo usciamo dal campo con una non vittoria che avremmo meritato. Abbiamo fatto la nostra partita, abbiamo concesso qualcosa ma devi cercare di giocare bene”.

Nelle ultime partite, sono evidenti i segnali di calo fisico da parte dei giocatori del Milan. Pioli ha provato ad analizzare questa tematica: “Siamo in flessione? No, bisogna fare una valutazione più alta – spiega -. Abbiamo fatto un periodo con tanti infortunati, chi ha giocato spesso ha speso tanto. Ora dobbiamo ritrovare la condizione di chi rientra dall’infortunio. Non abbiamo avuto oggi la personalità per farli correre un po’ di più. C’erano gli spazi per fare il terzo gol ma la squadra sta bene. Noi abbiamo tutte le qualità per fare bene da qui alla fine”.

Oltre al pareggio subìto allo scadere, c’è un’altra beffa per il Milan soprattutto in vista del derby contro l’ Inter di domenica pomeriggio: “La nota dolente è la ricaduta di Bennacer , pensavo di non correre più rischi. E’ la cosa negativa della serata. Peccato era un ragazzo che stava dando tant e ora si deve fermare di nuovo”.

A proposito del derby, Pioli è contento di affrontare adesso i nerazzurri: “I derby sono stati sempre equilibrati, credo che la squadra che riuscirà a non subire gol avrà la possibilità di vincere. Siamo molto vicini noi e l’Inter come livello, la sfida arriva al momento giusto”.

L’Inter sarà quindi il prossimo impegno per il Milan di Pioli. Una gara delicata in chiave scudetto, i rossoneri saranno chiamati a dare una risposta dopo la sconfitta meritata contro lo Spezia e dopo questo pareggio inaspettato in Europa League.

OMNISPORT | 18-02-2021 23:15