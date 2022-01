Milan, Pioli si sbilancia sul mercato e sull'infortunio di Tomori

16-01-2022 14:37

Nella 22esima giornata di Serie A, il Milan affronterà a San Siro lo Spezia. In vista della sfida, il tecnico Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa: “Dobbiamo rispondere sul campo, credendo nelle nostre qualità e fiducia nei nostri mezzi. La prossima partita è la più importante, ma non credo che sarà un mese decisivo per lo Scudetto. Attenzione allo Spezia: non prendono gol da due partite in trasferta. Poi le prestazioni dei singoli sono importanti, ma se la squadra le esalta in un certo modo”.

Milan, l’avvertimento di Pioli

Come contro la gara col Genoa in Coppa Italia, vinta solo 3-1 ai supplementari, Pioli ha paura che la squadra sottovaluti l’impegno: “Veniamo da un approccio non al 100% e sappiamo quanto sia importante affrontare la partita con lo Spezia con decisione, determinazione e lucidità. Abbiamo sempre dimostrato di essere intelligenti e responsabili. L’anno scorso fu una settimana non positiva, ma questa è un’altra storia. Crediamo in noi stessi, il destino è nelle nostre mani”.

Pioli ha elogiato Leao e Theo Hernandez, protagonisti col Genoa e non solo: “E’ la coppia di sinistra più forte d’Europa? Non voglio sbilanciarmi… Sono ragazzi ancora in grande crescita e possono migliorare molto: sono già a livelli alti. Theo va molto dentro il campo e questo ci aiuta. Ora gli avversari ci conoscono meglio, quindi dobbiamo sempre variare le nostre posizioni. E poi non dimentichiamo Rebic, che è fermo da due mesi per un infortunio muscolare. Deve ritrovare la condizione anche perché ha delle caratteristiche ben precise”.

Milan, Pioli e l’infortunio di Tomori

L’infortunio di Tomori ha provocato l’ira dei tifosi e nel mirino è finito il campo di San Siro: “Noi e l’Inter giochiamo tanto – ha continuato Pioli – e visto il periodo i terreni di gioco non possono essere nelle migliori condizioni e non si possono fare interventi per migliorare la situazione. Non credo comunque che l’infortunio di Tomori sia riconducibile al terreno di gioco. Dopo la sosta spero di giocare su un campo più pulito e in ordine per essere più veloci. Se Tomori sarà disponibile per il derby? Vediamo… Lui giocherebbe già domani. Il Milan però può fare a meno di qualsiasi giocatore, non è dipendente da nessuno”.

Mercato Milan, le parole di Pioli

Pioli ha chiuso la conferenza stampa parlando del mercato del Milan: “Non compreremo a caso. I rinnovi? I dirigenti sanno relazionarsi bene con i giocatore e con gli agenti. Io devo essere solo attento a trovare giocatori mentalmente preparati e disponibili. Vedo un gruppo compatto e unito, che ha voglia di fare e di lavorare”.

