Milan ai piedi di Reijnders, il record dell'olandese dopo soli 90' manda in delirio il web

Il centrocampista ha debuttato in serie A con una prova super, i tifosi già hanno dimenticato Tonali, anche Cassano applaude l'acquisto dell'olandese

22-08-2023 15:00

Se i tifosi del Newcastle vogliono “ballare” con Tonali al Milan hanno già trovato chi è stato capace di far dimenticare l’ex play. “Wanna Dance With Somebody” di Whitney Houston è diventata la base del nuovo coro dei tifosi inglesi dedicato alla mnew entry già idolo della curva. Questa la traduzione: “Voglio ballare con Tonali, voglio sentire il calore con Tonali, con Tonali il Geordie (che è il modo in cui vengono chiamate le persone dell’area di Newcastle upon Tyne)”. Al Milan però si consolano con Reijnders.

Milan, Reijnders: 90′ senza un passaggio sbagliato

Tijjani Reijnders dopo Bologna-Milan è diventato il primo centrocampista rossonero che ha giocato una partita intera in Serie A senza sbagliare neanche un passaggio da quando Opta raccoglie questo dato (dal 2004/05). Un record strepitoso per l’olandese alla sua prima gara in serie A.

Tifosi Milan in delirio per Reijnders

Fioccano le reazioni sul gioiello di Pioli: “Come mai Reijnders a 25 anni non ha ancora giocato 1 minuto in Nazionale?”, oppure: “Ha il pallone incollato al piede in qualsiasi situazione. Controllo assurdo” e poi: “Ma se a Leao hanno rinnovato il contratto ( non li vale) a 7 Mln. più bonus, questo Reijnders se continua così quanto gli devono dare?!?”

C’è chi scrive: “E’ stato il terzo giocatore in TUTTA EUROPA a correre di più nel 2022/23. Ieri sera ha percorso 12.8km, impressionante era ovunque. Tonali che era un trattore toccò massimo 12.4″ e poi: “Spaventosa la lucidità e la grazia di Reijnders pur avendo corso 12,8 km in agosto, sempre a testa alta, spinge, difende si lancia sul secondo palo quando l’azione è sulla trequarti destra, imposta, sorride. Mi sembra troppo bello per essere vero”

Il web è scatenato: “Felice per lui, un centrocampista completo, un investimento indovinatissimo da parte del Milan. L’olandese si è presentato con un assist raffinato per il gol di Giroud. E ha ribadito doti di palleggio non comuni” e anche: “Per me è il secondo centrocampista più forte al mondo, inferiore solo a De Bruyne” e infine: “Centrocampista “silenzioso” ma dannatamente intelligente. E il bello è che siamo solamente alla prima giornata. Avanti così, Tijjani”

Anche Cassano si inchina a Reijnders

Che la prova dell’olandese sia stata particolare lo confermano i complimenti di Cassano. Alla Bobo tv il barese, solitamente avaro di carezze, dice: “Non conoscevo tanto Reijnders ma mi ha impressionato nelle due fasi, si buttava, giocava a calcio, difendeva… ha fatto una partita spettacolare, migliore in campo di gran lunga. Non ha sbagliato un appoggio, una scelta… nulla: giocatore molto molto interessante e non lo conoscevo”.