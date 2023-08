Bologna-Milan 0-2, la gioia di Pioli: "Leao ha i superpoteri e Pulisic è un gran talento"

L'analisi dell'allenatore dei rossoneri a margine del successo al Dall'Ara nella prima giornata di Serie A 2023/2024: tante note positive nel match contro il Bologna.

21-08-2023 23:20

Il Milan ha vinto 2-0 a Bologna nella prima giornata di Serie A 2023/2024. Giroud e Pulisic hanno firmato il primo successo stagionale in campionato dei rossoneri.

Comprensibilmente soddisfatto a fine gara l’allenatore del Diavolo che si è soffermato sulla prestazione del collettivo senza sottrarsi a una riflessione sui singoli, in particolare i neo-acquisti.

Pioli dopo Bologna-Milan 0-2: “Ripartiamo dalle indicazioni positive”

Ai microfoni di DAZN, Pioli ha dato via alla propria disamina post-partita soffermandosi sulla fascia destra nel Milan. Ovviamente, quella su cui si muove un certo Leao.

Più si è in grado di coinvolgere giocatori di qualità e maggiore è la possibilità che ti tirino fuori una giocata decisiva. Oltre a Leao di giocatori in grado di fare giocate decisive ne abbiamo tanti. Oggi si sono viste belle cose, ma anche che dobbiamo lavorare tanto per trovare gli equilibri.

Pioli su Pulisic: “Grande talento”

Esordio col botto per Pulisic:

Ai dirigenti avevo chiesto certe caratteristiche e certi ruoli, non nomi precisi, e sono arrivati. Sta nascendo un bel gruppo: i vecchi han fatto inserire i nuovi arrivati. Che Pulisic sia un grande talento lo sapevo e quando ho avuto modo di parlarci a telefono ho avuto la sensazione che stavamo facendo bene a prenderlo.

Pioli su Giroud: “Un leader”

Non solo nuovi. Giroud è l’usato garantito del Milan:

È un esempio, un leader tecnico e negli atteggiamenti. È sempre disponibile a lavorare per la squadra e ad aiutarla. Non per caso ha vinto tanto in carriera. Oliver è felice con noi, non è più così giovane e bisognerà trovare il modo di farlo rifiatare.

Leao e l’eredità di Ibrahimovic, il pensiero di Pioli

Leao è rimasto a terra dopo aver calciato un pallone in area a fine partita

Sono contentissimo che Rafa abbia finito la partita con i crampi, non succede quasi mai, stavolta si è significa che ha dato tutto. Per fortuna erano solo crampi. Scherzi a parte, ci parlo tutti i giorni per fargli capire che lui è dotato di un talento superiore, di superpoteri che vanno, però, messi a disposizione della squadra.

Il vuoto lasciato da Ibrahimovic in termini di leadership e carisma:

Manca nello spogliatoio e in campo. La cosa più bella che ha fatto finché è stato con noi è che ci ha fatto crescere in termini di mentalità vincente. Siamo cresciuti con lui. Se parliamo dell’aspetto caratteriale e mentale, Maignan è il giocatore che si avvicina di più a lui.

Raggiante Pulisic:

Giocare con Giroud e Leao è facile perché sono grandi giocatori. C’è un gran feeling anche con tutti compagni di squadra. Giocatori forti creano squadre forti. Il derby con l’Inter? Posso solo immaginare quanto sarà fantastica l’atmosfera. Il mio obiettivo personale è cercare di vincere il campionato e tutte le competizioni a cui partecipiamo.

