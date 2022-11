Milan, Scaroni: "RedBird ci porterà lontano"

16-11-2022 22:28

Il 2022 per il Milan è stato l’anno dello scudetto e del passaggio alla proprietà RedBird. Il presidente Paolo Scaroni ha parlato degli americani durante la presentazione del libro “Le nuove guerre del calcio. Gli affari delle corporation e la rivolta dei tifosi” del giornalista Marco Bellinazzo del Sole 24 Ore.

“Oggi RedBird oltre ai successi sportivi vuole portare anche le esperienze che hanno avuto negli Usa e negli altri sport. Ci stanno dando apporto fondamentale con competenze che non abbiamo nel Milan e forse in Italia. La proprietà straniera è positiva per il nostro calcio, ci porterà lontano“.

A fine anni ’90 Scaroni era stato presidente del Vicenza, primo club italiano con proprietà straniera: “Quel club generava cassa ed è per quello che con Elliott e RedBird mi ci ritrovo alla perfezione”.