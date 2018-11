Milan senza difensori: ecco cosa si inventa Gattuso

Il Milan si ritrova senza difensori e Gennaro Gattuso è costretto a rivoluzionare il modulo. L'infortunio di Alessio Romagnoli, fuori un mese, è l'ultima pesante tegola per i rossoneri, in piena emergenza in difesa e a centrocampo. Ma soprattutto nel reparto arretrato Ringhio è a corto di uomini: senza Romagnoli, Caldara e Musacchio, l'allenatore calabrese ha a disposizione solo due centrali, il colombiano Cristian Zapata e il croato Stefan Simic, che non scende in campo in serie A dallo scorso febbraio.

Gattuso sta progettando un cambio di modulo e il ricorso alla difesa a tre: accanto a Zapata sono pronti a giocare Rodriguez e Abate. Meno probabile l'arretramento di Kessié a difensore centrale, a causa delle difficoltà che persistono per le varie assenze in mediana. Contro la Lazio quindi l'ivoriano giocherà a centrocampo con Bakayoko e Calhanoglu, con Suso (o Borini) e Laxalt sulle fasce. Davanti ci saranno Castillejo (o Suso) e Cutrone.

"Alessio Romagnoli ha sostenuto questa mattina gli esami clinici effettuati dallo staff medico del Club – è la nota di giovedì del Milan -, che hanno evidenziato una lesione della giunzione miotendinea del gemello mediale del polpaccio sinistro, subita ieri, venerdì 15 novembre, durante l'allenamento con la Nazionale. Il difensore rossonero sosterrà un nuovo controllo clinico-strumentale tra 10 giorni".

Intanto Leonardo e Maldini si muovono sul mercato per trovare delle soluzioni low cost in vista del mercato invernale. Tra i giocatori al vaglio degli uomini di mercato rossoneri c'è Gary Cahill, centrale 32enne del Chelsea in scadenza di contratto il prossimo giugno. Il giocatore non è più titolare con l'arrivo di Maurizio Sarri, e da inizio stagione ha giocato solo venti minuti in Premier League. L'altro nome caldo è quello del brasiliano Rodrigo Caio, con cui da tempo il Diavolo ha allacciato i contatti.

SPORTAL.IT | 18-11-2018 12:10