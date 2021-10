Milan senza Theo Hernandez: è risultato positivo al Coronavirus

Sosta indigesta per Theo Hernandez, fresco vincitore della Nations League con la sua Francia: di rientro in Italia dopo gli impegni con la selezione transalpina, l’ex Real Madrid è risultato positivo ad un tampone effettuato presso il proprio domicilio.

Ecco il comunicato apparso sul sito ufficiale del Milan.

“AC Milan comunica che Theo Hernández di rientro dalla Nazionale è risultato positivo ad un tampone effettuato a domicilio. Le autorità sanitarie competenti sono state informate e il calciatore sta bene”.

L’ex Real Madrid sta bene, ma dovrà osservare il canonico periodo di quarantena che non gli consentirà di aiutare la squadra sabato sera, quando a San Siro si giocherà la sfida contro il Verona di Igor Tudor. In forte bilico la sua presenza martedì a Porto in Champions League, possibile chance dal 1′ per Ballo-Touré sulla corsia mancina.

Una prima positività di Hernandez era stata riscontrata a gennaio, salvo essere poi smentita da un nuovo controllo che aveva accertato il falso allarme. Stavolta però, purtroppo per il Milan e i suoi tifosi, è tutto vero.

OMNISPORT | 13-10-2021 13:18