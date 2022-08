28-08-2022 09:36

Tutto in una notte: il riscatto dopo Bergamo con il successo franco sul Bologna, l’annuncio del nuovo acquisto Thiaw e la consapevolezza che ieri a San Siro è probabilmente nata una stella. Ovvero Charlese De Ketelaere che ha dato sprazzi della sua classe incantando i tifosi che rivedono nelle giocate del belga l’idolo Kakà. Svanite d’incanto tutte le paure per un mercato ancora incompleto, Milano rossonera ora ci crede ancora.

Pioli toglie pressione a De Ketelaere

Nel dopo-gara Pioli ha provato a gettare acqua sul fuoco dell’entusiasmo per De Ketelaere: “Deve conoscere meglio il campionato italiano, i compagni ed il nostro modo di giocare. Che abbia delle qualità è indubbio: ha qualità, fisicità, talento, ha tutto. Però ci vuole un po’ di tempo, anche se è molto intelligente. Farà sicuramente divertire i tifosi e ha fatto vedere di poter essere decisivo”.

Per i tifosi del Milan De Ketelaere è già un idolo

Non hanno bisogno di ulteriori prove invece i tifosi rossoneri che sui social sono già stregati: “ora abbiamo capito perché Maldini insisteva tanto per l’acquisto di De Ketelaere. Ha preso la regia con naturalezza, regalando perle di calcio che non si vedevano da tanto a San Siro. Bravi tutti, ma un applauso particolare per lui alla prima da titolare” oppure: “È un incanto De Ketelaere. Non sbaglia un pallone. Ogni volta che ha la palla è un pericolo per gli avversari. Ha messo con una sua intuizione Leao e Kalulu davanti al portiere avversario”.

De Ketelaere ricorda Kakà ai fan del Milan

C’è chi fa paragoni: “Benissimo De Ketelaere per il quale in molti stanno scomodando quel nome là.. diamo tempo al tempo e vediamo che giocatore sarà! Per il momento mi godo l’assist che ha fatto” oppure: “Per certi versi mi ha ricordato Kakà e mi è scesa la lacrimuccia“.

Il web è scatenato: “De Ketelaere scusa se non sono venuto in smoking per la tua prima da titolare alla Scala del calcio” o anche: “sono rimasta incantata dall’eleganza di De Ketelaere in campo. Visione di gioco, fisicità, talento. È proprio bello vederlo giocare”.

Un tifoso osserva: “De Ketelaere vede cose che altri non immaginano nemmeno”, oppure: “grandioso; roccioso nei contrasti, intelligente nei movimenti, semplice e/o fantasioso nelle giocate” e anche: “Sembra abbia sempre giocato in questa fantastica squadra”.

Per i tifosi bisogna chiedere scusa a Maldini

Infine la chiosa: “Nei giorni scorsi ci sono stati anche tifosi che dicevano che Maldini era un incapace, perché avendo poca possibilità di spendere non doveva comprare De Ketelaere ma un’ala destra e un centrocampista. Cioè secondo loro era giusto perdere un talento del genere ed è incapace chi l’ha preso…”.