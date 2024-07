Milan su Gudmundsson: i rossoneri si preparano al derby con l’Inter per l’islandese

Non solo il centravanti nei pensieri di Furlani e Moncada: la dirigenza vorrebbe offrire a Fonseca anche una seconda punta capace di andare almeno in doppia cifra

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Il Milan è pronto al derby con l’Inter per Albert Gudmundsson: la dirigenza rossonera vorrebbe regalare a Paulo Fonseca non solo un nuovo centravanti, ma anche una seconda punta da doppia cifra. E l’islandese corrisponde alla perfezione all’identikit.

Il Milan torna a interessarsi a Gudmundsson

Albert Gudmundsson torna nel mirino del Milan. A riferirlo è il giornalista Gianluigi Longari, secondo cui la dirigenza rossonera non ha intenzione di acquistare solo un nuovo centravanti, ma anche di affiancarlo con una nuova seconda punta da mettere a disposizione di Paulo Fonseca. Il Milan cerca un giocatore eclettico, anche tatticamente, e in grado di arrivare in doppia cifra, magari che conosca già la serie A: per questo motivo Gudmundsson è il nome in cima alla lista dei dirigenti rossoneri Furlani e Moncada.

Gudmundsson, una seconda punta per Fonseca

L’islandese del Genoa, 27 anni, ha appena chiuso la sua prima stagione in serie A con 15 reti e 4 assist, mostrando un bagaglio tecnico notevole, fantasia e anche una certa duttilità: Alberto Gilardino l’ha utilizzato da seconda punta e attaccante esterno, ruoli che Gudmundsson potrebbe ricoprire anche nel Milan di Fonseca, che dovrebbe scendere in campo col 4-3-3 o col 4-2-3-1. Al giocatore interessa approdare in Champions League e quindi il Milan sarebbe una soluzione gradita.

Milan pronto al derby con l’Inter per Gudmundsson

Per mettere le mani su Gudmundsson, però, il Milan dovrà battere la concorrenza dell’Inter, che ha già contattato l’entourage del giocatore ma non è riuscita a fare breccia contro la resistenza della dirigenza del Genoa. “Marotta vorrebbe Gudmundsson gratis, gli ho detto di no”, ha scherzato il presidente rossoblù Zangrillo la scorsa settimana: per l’islandese il club del Grifone chiede 35 milioni e non un euro di meno. Una cifra alta per il Milan che però ha già mostrato in passato di essere disposto a spendere per giocatori pronti a esplodere e con ulteriori margini di miglioramento. Da questo punto di vista, il Milan è in vantaggio su un’Inter che invece non può permettersi grandi esborsi per il cartellino di Gudmundsson.