Milan, sul web i tifosi all'attacco di Mihajlovic: "Finirai in B”

In meno di una settimana il Bologna di Sinisa Mihajlovic ha affrontato le due capolista del campionato, Milan e Napoli, rimediando due sconfitte ma giocando due gare assai diverse: contro i rossoneri i bolognesi hanno recuperato 2 gol in 10 uomini, per poi cedere solo nel finale; al Maradona non sono mai entrati in partita, incassando un k.o. nettissimo per 3-0.

Mihajlovic si schiera con il Napoli

Una differenza che i tifosi del Milan hanno notato e sottolineato sul web, soprattutto dopo che lo stesso Mihajlovic ha svelato la squadra che per lui merita più delle altre lo scudetto. “Non me ne voglia il mio amico Ibra – ha dichiarato l’allenatore serbo del Bologna -, ma spero che il Napoli vinca lo scudetto perché hanno un pubblico meraviglioso, gente meravigliosa. È da tanti anni che non lo fanno, quindi tifo affinché vincano il campionato. Poi come squadre sono entrambe ottime squadre: forse l’unico problema del Napoli sarà quando gli mancheranno a gennaio quei giocatori importanti, ma sono sicuro che andrà fino in fondo, poi non so chi vincerà lo scudetto. Io mi auguro il Napoli”.

La reazione dei tifosi del Milan

Immediata sul web la reazione dei tifosi rossoneri alla presa di posizione di Mihajlovic. “Caro Sinisa, l’altra sera partita della vita contro di noi giustamente… Adesso invece tutto comodo e decisioni arbitrali corrette, vero? Ma pensa a salvarti, dai, che rischi davvero di finire in B”, il commento su Facebook di Manuel, supporter milanista.

“Visti i risultati, mi sa che tifavi Napoli anche quando eri alla guida del nostro Milan. Comunque, abbiamo notato l’atteggiamento molto diverso tra ieri e l’altra sera” scrive Jerry ricordando il periodo difficile vissuto da Mihajlovic come allenatore del Milan. “Si vede che tifi Napoli, con loro vi siete scansati”, sottolinea Andrea.

“Prendi esempio da Gattuso. Ha allenato il Milan ed è rimasto un suo tifoso”, ammonisce Francesco. Stefano, invece, è disposto a perdonare Mihajlovic, leggendo le sue dichiarazioni in ottica utilitaristica: “Al Milan ha già allenato, con i risultati che ricordiamo. Vuole allenare il Napoli, una piazza più grande di Bologna: cosa doveva rispondere?”.

