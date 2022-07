Milan: tante belle notizie da Marsiglia, ma non mancano le critiche

31-07-2022 21:11

Il Milan vince e convince al Velodrome contro l’Olympique Marsiglia e, nella penultima amichevole prima dell’esordio in campionato contro l’Udinese a San Siro alle 18.30 contro l’Udinese, manda segnali più che positivi ai propri tifosi. Tantissimi gli spunti interessanti e i motivi per gioire, ma non manca una nota stonata, che porta tantissimi sostenitori del Diavolo scatenarsi con i commenti sui social.

Milan, basta un tempo per piegare l’OM

La gara contro l’OM si mette subito in discesa per i rossoneri, che all’11’ trovano il vantaggio con la precisa conclusione nel sette di Junior Messias che conclude in rete la splendida azione in velocità sviluppata da Theo Hernandez e rifinita con l’assist da Brahim Diaz. Il raddoppio, al 28′, vede Messias ancora protagonista. Stop a seguire con il petto sull’out di competenza che lascia sul posto il diretto avversario e assistenza al centro per Olivier Giroud, che conclude di prima e insacca nell’angolino basso alla destra dell’estremo difensore dei padroni di casa, Rubén Blanco.

Milan, ripresa in controllo

Nella ripresa, i cambi regalano minuti a Leao e Adli, dentro dal 1′ e autori di una prova convincente. Al ’18’ c’è spazio anche per Saelemaekers, Gabbia, Ballo-Touré, Krunic e per il tanto atteso rientro in campo di Simon Kjaer a otto mesi dall’infortunio. Nel finale, Pioli getta nella mischia anche Lazetic e Bakayoko. Il risultato non cambia e il Diavolo si gode il successo, ma soprattutto una prova più che convincente, contro una squadra nettamente più avanti nella preparazione, ma mai realmente pericolosa dalle parti di Mike Maignan.

Milan, tifosi in estasi per Messias e Kjaer

Sui social, i tifosi del Milan hanno di che esultare. In primis, per la prova da incorniciare di Messias che, dopo le critiche, si prende i giusti complimenti. Qualcuno polemicamente scrive: “Uno come Messias non lo meritate” e ancora: “Secondo me su Messias siete solo un po’ prevenuti perché ha 31anni e non ha un passato glorioso. Giocatore tecnico che vede la porta e i compagni. preso per due spicci, ha contribuito allo scudo. quest’anno sostituisce Samu.. per me ottima riserva con caratteristiche diverse”. Tanti, poi, gli attestati di giubilo per il rientro in campo di Kjaer. “Bentornato Simon“, non può mancare, così come: “Bello aver rivisto in campo Kjaer”, “Contentissimo per il vichingo”.

Milan, i tifosi chiedono la cessione di Bakayoko

Tra gli entusiasmi non mancano i commenti critici, che i tifosi indirizzano al solito Bakayoko, apparso ancora una volta poco in palla. Meno di 10′ per portare moltissimi a chiederne la cessione. Qualcuno scrive: “Ogni tanto mi chiedo come fosse possibile il rendimento di Bakayoko da gennaio in poi nella sua prima esperienza al Milan, sotto la gestione Gattuso. Era una bestia pazzesca, ora sembra tutto tranne che un giocatore” e poi: “Se Bakayoko non se ne va lo voglio in tribuna”, “Qualcuno mi spiega la situazione Bakayoko? Quando finisce il prestito dal chelsea?? Spero domani“.