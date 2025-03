Milan, Tare insieme a Ibrahimovic: la rivoluzione parte dai piani alti. E i tifosi invocano un ruolo per Ambrosini

C'è un incredibile vuoto in società ed è il ruolo del diesse che il club sta cercando di prendere in tempi rapidi. I tifosi vorrebbero qualcuno con attaccamento alla maglia all'interno del management.

Il Milan non funziona, né in campo né fuori. I risultati acuiscono una crisi che agli occhi dei tifosi appare profonda sebbene fortunatamente non insanabile. L’allenatore non basta, Sergio Conceicao non è riuscito a imprimere la svolta auspicata nel post Paulo Fonseca. La rivoluzione comincerà coinvolgendo i piani alti, con un nuovo direttore sportivo che potrebbe essere Ighli Tare per avere un uomo di calcio accanto a Ibrahimovic. Chi ha il Diavolo nel cuore vorrebbe però una bandiera come Ambrosini in società.

Dal secondo posto di Pioli al nono attuale

Tra la scorsa estate e gennaio, il Milan ha avviato un’opera di restyling che non è servita a migliorare il gruppo della passata stagione. Stefano Pioli ha lasciato una squadra seconda in classifica e ora dall’Arabia la vede addirittura nona a 9 o forse 12 punti di distanza dal quarto posto. Qualcosa si è sbagliato, dai due allenatori Paulo Fonseca e Sergio Conceicao alla società che da Cardinale in giù è anche poco vicina ai tifosi.

Ibra non basta: i tifosi sognano Ambrosini

L’arrivo di Zlatan Ibrahimovic sarebbe servito proprio a fare da trait d’union con chi ha il Diavolo nel cuore. Ma lo svedese, al netto dell’atteggiamento che lascia trapelare un invidiabile sicumera, è un dirigente inesperto e alle prime armi. Non è il caso di scomodare i nostalgici di Paolo Maldini ma è chiaro che i tifosi vorrebbero un uomo maggiormente vicino al popolo rossonero come potrebbe essere Massimo Ambrosini.

Non è un nome sparato a caso. L’ex centrocampista, oggi apprezzato opinionista (da Cassano un po’ meno), ha spiegato il suo punto di vista nel drammatico post gara con la Lazio: più che le parole è lo stato d’animo del 47enne pesarese visibilmente dispiaciuto per le sorti del suo vecchio club. Da lì l’idea che ha preso via via corpo sui social di attribuirgli un ruolo, anche da team manager per colmare l’attuale vuoto sentimentale che traspare nel Milan di oggi.

Il diesse in arrivo: Tare il nome più forte

Nell’organigramma del Milan spicca un vuoto che è clamoroso considerato il blasone della società. I rossoneri ad oggi non hanno un direttore sportivo: il ruolo nel tempo è stato ricoperto da Furlani, Moncada e Ibrahimovic ma senza nessuna specifica definita e senza probabilmente la necessaria competenza per assolverlo a dovere. I nomi possibili al momento sono due: Ighli Tare e Fabio Paratici.

L’albanese viene considerato il preferito perché più in linea con le idee attuali del management. L’ex laziale è abituato a lavorare con budget ridotti, a ricercare giocatori non di primissima fascia e a rivenderli poi a tariffe maggiorate. Tare poi è un uomo di campo, dote particolarmente apprezzata da queste parti. Paratici, poi, viene da una squalifica e gli americani sono parecchio sensibili al tema dell’immagine.

L’allenatore oggi arriva in seconda battuta

Può sembrare un paradosso, date le ultime scelte oggi non proprio felici, ma il capitolo allenatore non è una questione di primaria importanza in questo momento. Lo sceglierà il prossimo diesse nella speranza che stavolta la decisione sia corretta. Dopo l’esterofilia imperante degli scorsi mesi, chissà che stavolta non possa essere un italiano. Difficile, se non impossibile, ipotizzare una conferma di Conceicao. Neppure in caso di trionfo in Coppa Italia.