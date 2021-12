Milan, tifosi pronti al sacrificio pur di non farselo scappare

02-12-2021 19:28

Dopo l’infortunio di Simon Kjaer e con il rinnovo contrattuale di Alessio Romagnoli ancora tutto da decifrare, il Milan si guarda intorno per trovare un sostituto di valore che non faccia rimpiangere il danese e completi al meglio il pacchetto di centrali difensivi in coppia con Fikayo Tomori. Nelle ultime ore, è emerso un nome che sta facendo letteralmente sognare i tifosi del Diavolo, pronti a fare follie pur di vestirlo di rossonero.

L’obiettivo del Milan

Il profilo messo nel mirino da Paolo Maldini, come indicato dal giornalista di Calciomercato.com, Daniele Longo, sarebbe quello del brasiliano Gleison Bremer, classe ’97 che sta facendo molto bene con la maglia granata del Torino. Difficile che Cairo lo lasci partire già a gennaio, ma i rossoneri potrebbero anche provare a forzare i tempi. L’operazione non si prospetta affatto semplice, ma i rossoneri potrebbero avere un asso nella manica, che i tifosi sui social si dicono ben disposti a giocare.

Sull’asse Milano-Torino, infatti, nel corso dell’ultima sessione di mercato, si è mosso il centrocampista Tommaso Pobega, che sotto la guida di Juric sta confermato quanto di buono fatto vedere la scorsa stagione con la maglia dello Spezia, ma che i tifosi del Milan si dicono disposti a sacrificare pur di agevolare l’arrivo sulla sponda rossonera del Naviglio di Bremer.

Milan, la proposta dei tifosi per Bremer

Sui social c’è chi scrive: “Dobbiamo giocarci bene la carta Pobega…“, e un tifoso conferma: “Esatto, tanto se Kessie parte devi comunque prendere uno più forte di Pobega.. darglielo definitivo a gennaio e prenderci Bremer (e Kamara) sarebbe un capolavoro“. Un altro supporter rossonero commenta: “Per Bremer basta dare Pobega. Poi Renato Sanches”, “È in scadenza nel 2023. Scambio alla pari con Pobega e via“. Qualcuno sogna: “Bremer-Tomori, e chi cavolo passa”, “Fortissimo. Insieme a Tomori sarebbe anche meglio della difesa dell’Inter. Speriamo lo prendano già a gennaio“.

