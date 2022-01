Milan, tifosi rassegnati : E' la maledizione della mamma di Lukaku

06-01-2022 09:02

A undici giocatori in campo ci arriva, a dieci fuori anche. Il Milan è abituato da oltre un anno a convivere con assenze forzate ma quello che sta accadendo negli ultimi tempi esula da qualsiasi statistica. Con a notizia dei tre positivi di ieri sera (e nella speranza che il giro di tamponi odierno non regali altre brutte notizie) sono arrivati a dieci gli indisponibili per la super-sfida di questo pomeriggio con la Roma. Si tratta di Tomori, Kjær, Bennacer, Kessié, Calabria, Romagnoli, Ballo-Touré, Pellegri, Castillejo e Tătăruşanu. In pratica quasi tutta la difesa è fuori gioco e va considerato anche che i reduci da infortuni, come Leao e Rebic, non hanno i 90′ nelle gambe e potrebbero anche rimanere in panchina.

Pioli costretto a stravolgere la formazione dopo i tre casi di positivi al Covid

Un bel guaio per Pioli che aveva preparato la partita diversamente e che si è trovato costretto alla vigilia a fare tutto daccapo. Il Milan non ha comunicato ufficialmente i nomi dei tre positivi al Covid ma è emerso che si tratta di Calabria, Romagnoli e Tomori. Tre/quarti della difesa rossonera. Se la partita dovesse giocarsi oggi pomeriggio – il condizionale è d’obbligo – il Milan schiererà probabilmente questo undici: Maignan. Florenzi, Gabbia, Kalulu, Theo. Krunic, Tonali. Messias, Brahim, Saelemaekers, Giroud.

I tifosi del Milan ricordano il voodoo della madre di Lukaku

Una maledizione senza fine che per molti tifosi del Milan – tra il serio e il faceto – può essere ricondotta alle stregonerie voodoo della madre di Lukaku come si evince dai commenti sui social: “ma perché la mamma di Lukaku non molla la presa? O se non lei chiunque sia. Quali e quante altre prove di resistenza dobbiamo superare?” o anche “signora Lukaku potrebbe gentilmente lasciarci respirare non chiediamo tanto solo un po’ di tregua per favore” e ancora: “Togliete quei c… di spilloni alla mamma dell’asino”.

Le preoccupazioni dei fan del Diavolo non riguardano solo la gara con la Roma: “E fosse solo quello il problema, abbiamo visto come alcuni giocatori necessitino di mesi prima di riprendersi dal covid” o anche: “Tutto gennaio senza difesa. E fino a febbraio avanti con il centrocampo rabberciato. Giochiamo per partecipare. Magari con stile. Ma vincere non è cosa per noi. Perfino Fiorentina, Roma, Atalanta ci provano (leggi mercato). Cadono le braccia”.

La soluzione per un tifoso è una sola: “E niente,ormai è facile prenderci sulle “disgrazie” del Milan. Dopo gli infortuni a raffica, ora il covid che colpisce un intero reparto già privo di Kjaer, francamente non se ne può più. Andassero a Lourdes“

