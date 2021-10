Milan, Tomori: "Mi sto divertendo, voglio impressionare Maldini"

Prima l’arrivo in prestito a gennaio dal Chelsea, poi il riscatto a titolo definitivo in estate: Fikayo Tomori si è preso il Milan con qualità, entusiasmo e motivazioni, mosso dalla voglia di riportarlo in alto.

Lo si evince dalle parole del difensore, pronunciate in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale inglese.

“Tutti nel mondo del calcio conoscono il Milan e quanto sia grande. Con questo tipo di pressione e questa voglia di vincere, il club è tornato a divertirsi dopo anni difficili. Ora siamo tornati in Champions, siamo nella parte alta della classifica e mi sto divertendo”.

Tomori parla poi di Paolo Maldini, autentica icona per il classe ’97.

“Quando mi parlava pensavo: ‘Wow, è Paolo Maldini’. Sai che sta guardando ogni partita ed è al campo di allenamento ogni giorno. Essendo io un difensore, voglio impressionarlo, così quando a metà del mio prestito la scorsa stagione abbiamo fatto una chiacchierata e ho parlato di cosa pensa del mio gioco, cosa devo migliorare…”. “Hai una leggenda come lui, quando dice qualcosa lo vai ad ascoltare: è sicuramente bello averlo intorno ed è stato davvero di grande aiuto”.

Da Maldini a Zlatan Ibrahimovic, sul quale le parole di Tomori rendono bene l’idea dell’importanza dello svedese all’interno del gruppo.

“Da quando sono a Milano mi ha aiutato molto con la lingua parlando l’ inglese. Ha una sorta di aura nello spogliatoio sia quando è in campo che quando non gioca, la sua influenza si sente e incoraggia tutti. E’ un vero leader”. “Ricordo che in preparazione abbiamo fatto un gioco in allenamento che consisteva in una partita di foot-golf, io ero nella sua squadra e pensavo: ‘Devo essere sicuro di essere al meglio’. E’ un vincente e trasferisce questa senzazione a tutta la squadra”.

OMNISPORT | 06-10-2021 18:05