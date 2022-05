Milan, tutti pazzi per Leao: Maldini lo blinda, svelata la clausola monstre

24-05-2022 11:57

Il Milan si tiene stretto Rafael Leao ed è pronto a blindarlo. L’attaccante portoghese è stato uno dei protagonisti della cavalcata dei rossoneri verso il 19° scudetto, firmando 11 gol e 10 assist. Le sue prestazioni non sono passate inosservate ai top club europei, tra cui Real Madrid e PSG che sarebbero pronte a strapparlo ai rossoneri.

Leao fa tremare il Milan: Real Madrid e PSG sul portoghese

Se la conferma della dirigenza del Milan sembra scontata, le parole di Rafael Leao al termine della decisiva gara contro il Sassuolo hanno preoccupato la tifoseria rossonera. “Il futuro? Sto bene a Milano, non so, vedremo cosa succederà”, queste le parole del portoghese che hanno fatto drizzare le antenne ai club interessati.

Tra questi il PSG, in procinto di affidare il ruolo di direttore sportivo a Luis Campos, che portò Leao dallo Sporting al Lille, per poi rivenderlo al Milan un anno dopo. Il rinnovo di Mbappé sembra però aver raffreddato l’interesse dei parigini verso il portoghese, e il Real Madrid si sarebbe portato in pole. Leao è un punto fermo del Milan di Pioli, ma bisogna considerare che una sua eventuale cessione potrebbe spalancare le porte del mercato in entrata.

Milan: ecco la clausola rescissoria di Rafel Leao

In questi anni, il Milan ha lavorato bene sul mercato, e prevedendo un’esplosione di Rafael Leao, ha deciso di inserire all’interno del suo contratto firmato nel 2019, una clausola rescissoria mostre, per evitare possibili sorprese.

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, si tratterebbe di 150 milioni di euro, una cifra elevatissima e difficilmente avvicinabile dalla maggior parte dei club. Se infatti venisse pagata, la sua cessione rappresenterebbe la più alta per quanto riguarda un giocatore di Serie A, superando i trasferimenti record di Lukaku e Pogba.

Milan, si pensa al futuro: rinnovo per Leao e due nuovi arrivi

Nonostante la clausola rescissoria prevista dal contratto di Leao, metterebbe al sicuro il Milan da eventuali offerte irrinunciabili, Maldini e Massara non vogliono rischiare. I due uomini mercato del club rossonero incontreranno a breve l’entourage del portoghese, proponendo un prolungamento e un adeguamento dell’ingaggio. L’attuale cifra che percepisce Leao è di 2 milioni di euro e dovrebbe salire a 5.

Nel frattempo, i rossoneri restano attivi sul mercato in entrata e sono pronti ad accogliere due nuovi innesti. Il primo è Divock Origi, che arriverà a parametro zero dal Liverpool ed effettuerà le visite mediche dopo la finale di Champions League. Mentre sembra essere ormai alle battute finali anche l’acquisto di Sven Botman del Lille per una cifra vicina ai 30 milioni di euro.