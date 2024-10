Milan-Udinese, Rejinders espulso dopo il contatto con Lovric: le proteste contro Chiffi e cosa dice il regolamento

Al 29’ di gioco il Milan rimane in 10 uomini per l’espulsione del centrocampista Reijnders per un fallo da ultimo uomo sul giocatore dell’Udinese Lovric: l’arbitro Chiffi non ha dubbi ma i tifosi protestano

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Il Milan comanda il gioco per quasi mezz’ora, dà la sensazione di poter controllare la partita contro l’Udinese poi rischia tutto di cambiare quando al 29’ i rossoneri restano in 10 uomini per l’espulsione di Reijnders. Una decisione che fa subito discutere e che farà discutere ancora di più nei prossimi giorni.

L’episodio chiave al minuto 29

Milan in vantaggio e che dà la sensazione di poter controllare il gioco ma al minuto 29 la partita rischia di cambiare completamente volto quando l’arbitro Chiffi espelle Reijnders per un fallo da ultimo uomo nei confronti di Lovric. I rossoneri si fanno trovare impreparati su un lancio lungo della formazione friulana con l’olandese che si trova costretto a inseguire pallone e avversario e forse non presta attenzione al giocatore dell’Udinese che incrocia davanti a lui e con cui c’è un lievissimo tocco.

Le emozioni di Milan-Udinese

Il parere di Marelli e cosa dice il regolamento

Ai microfoni di Dazn, l’ex arbitro Marelli prova a spiegare la decisione dell’arbitro e cose dice il regolamento in casi del genere: “Il contatto c’è stato con la gamba sinistra ma totalmente casuale. Questo però non impone una valutazione differente dell’episodio, non è necessaria la volontarietà. C’è però da segnalare un particolare, anche Lovric interviene cambiando un po’ direzione. E’ una decisione complicata ma ci sta il rosso perché che una negligenza da parte del giocatore del Milan. Ovviamente si tratta di “dogso” e quindi c’è l’espulsione diretta”.

Stramaccioni non è convinto

In telecronaca sembra decisamente meno sicuro della decisione arbitrale invece Andrea Stramaccioni che analizza il match per Dazn e sembra essere più dubbioso sul fallo che ha portato l’arbitro Chiffi a estrarre il cartellino rosso: “E’ un contatto che vorrei rivedere. Ovviamente non metto in discussione l’analisi tecnica e regolamentare di Luca Marelli ma se contatto c’è stato, è stato molto leggero”.

La rabbia dei tifosi sui social

I tifosi del Milan si scagliano contro l’arbitro Chiffi: “Ecco perché ci hanno mandato lui dopo due anni. Lo hanno trasformato in un ciborg anti Milan. Un rosso molto dubbio per noi e 4 gialli netti risparmiati a loro. La Marotta League fa paura sempre di più ogni giorno che passa”, scrive Radu. Ma sono in tanti a pensarla allo stesso modo: “Se questo è rosso, allora chiudiamo con il calcio”, il commento di Domenico. Mentre Alessandro se la prende con tutti gli arbitri: “La classe arbitrale più incompetente del sistema solare: specchio del paese fallito quale è l’Italia”.