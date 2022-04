Milan, un nuovo grande nome infiamma i sogni dei tifosi rossoneri

16-04-2022 09:53

I rossoneri con la bella vittoria di San Siro contro il Genoa hanno raggiunto quota 71 punti, mantenendo un vantaggio di due punti sull’Inter e di cinque sul Napoli terzo. Mancano ancora sei partite, e tutto può ancora succedere, ma sul fronte mercato emergono grandi novità nella giornata di oggi, con Maldini e Massara davvero impegnati alla ricerca di un grande nome in vista della prossima stagione.

Milan e la suggestione Zaniolo: quanto c’è di vero

Dalle pagine della Gazzetta dello Sport in edicola oggi si parla di un interessamento, almeno sulla carta, del Milan nei confronti di Nicolò Zaniolo. Il talento della Roma classe 1999, reduce da una stupenda tripletta contro il Bodø/Glimt nei quarti di Conference League, ha un contratto coi giallorossi in scadenza nel 2024, ma nelle sue intenzioni c’è un sensibile aumento d’ingaggio (più che raddoppiato, secondo la Rosea).

Allo stesso tempo però la Roma valuta il proprio gioiello tra i 50 e i 60 milioni, cifra fuori dai parametri societari rossoneri. E dunque? Sempre la Gazzetta delinea lo scenario in caso di vendita del Milan da Elliot a Investcorp. In questo caso, con l’immissione enorme di liquidità che arriverebbe dalla vendita, la squadra di Pioli potrebbe pensare di investire la cifra richiesta.

Il giocatore in fin dei conti è molto valido e sarebbe perfetta per lo scacchiere rossonero. Al momento, però, rimane comunque in vantaggio la Juventus.

Milan, confermata la trattativa Lazio-Romagnoli

È sempre la Gazzetta dello Sport a confermare le cifre del prossimo affare che porterà Alessio Romangoli, capitano rossonero in scadenza di contratto, alla corte di Maurizio Sarri alla Lazio.

Da sempre tifoso della Lazio (ma con un passato alla Roma), Romagnoli arriverebbe in biancoceleste sulla base di un contratto di cinque anni a 3,5 milioni di euro a stagione. L’accordo potrebbe diventare ufficiale dopo il 24 aprile, giorno di Lazio-Milan.

Sempre per la difesa, per sopperire al buco lasciato da Romagnoli, secondo Tuttosport i rossoneri stanno monitorando Mergim Mërgim Vojvoda, 27enne difensore albanese naturalizzato kosovaro del Torino. È un terzino, ma a livello numerico prenderebbe il posto proprio del capitano.

La sua duttilità è molto apprezzata dalle parti di Milanello, anche se non sarebbe di certo il super colpo che i tifosi si aspettano.

Milan, pronta l’alternativa se salta Berardi

L’interesse per Zaniolo non interferisce di certo con la trattativa del Milan per Domenico Berardi, grande obiettivo per la fascia in vista della prossima stagione. La sua valutazione è di 30 milioni (troppi per le casse attuali del Milan, ma le cose potrebbero sempre cambiare).

La Gazzetta dello Sport parla di un’altra idea rossonera sempre dal Sassuolo, ovvero il giovane Traore, grande rivelazione di questa stagione con Dionisi. Su di lui però, da tempo, c’è anche l’interesse del Napoli, che cerca un sostituto sulla sinistra a Lorenzo Insigne.

OMNISPORT