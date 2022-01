Milanisti in estasi per l'eroe a sorpresa: "Deve giocare ancora”

07-01-2022 11:57

Il Milan vince, ritrova pedine importanti e resta in corsa per lo scudetto: dopo il 3-1 alla Roma, dunque, i tifosi rossoneri esultano sui social network e stavolta i loro elogi coinvolgono anche chi, in precedenza, aveva subito dure critiche.

Matteo Gabbia, giovane difensore lanciato da titolare da Pioli insieme a Kalulu per le assenze contemporanee di Tomori, Romagnoli e dell’infortunato Kjaer, ha disputato una gara solidissima, impreziosita dal lancio per Ibrahimovic che ha dato il là al terzo gol rossonero, firmato da Leao.

Milanisti impazziti per Gabbia

Sui social network il nome di Gabbia rimbalza da una bacheca all’altra, facendo il pieno di elogi da parte dei milanisti, felici di vederlo in campo anche domenica a Venezia. “Gabbia è un ragazzo che non meritava gli insulti del passato, d’altronde non è colpa sua, è il 4º/5º centrale della rosa e non gioca quasi mai tranne in certi casi extra come oggi e i prossimi giorni. Sbagliando si impara, giocando si migliora”, scrive su Twitter Skorpio.

“Gabbia può ancora migliorare”, il parere di Amara. “Comunque il lancione per Ibra sul gol di Leao lo fa Matteo ‘the doctor’ Gabbia. Bravo!”, si congratula Entony. “Ma vogliamo parlare del lancio ‘alla Kjaer’ per Ibra di Gabbia?”, aggiunge Jovi. “Gabbia si è messo Abraham in tasca”, commenta Giuseppe.

Difensore da valorizzare

Lorenzi accusa invece Pioli di non aver gestito il difensore come avrebbe meritato: “Gabbia è forte (con Romagnoli infortunato l’ha ampiamente dimostrato), va allenato, educato, non deve avere un allenatore che lo butta nella mischia a freddo”.

Frasca, infine, invita i colleghi di tifo a frenare gli entusiasmi: “Gabbia e Kalulu hanno fatto bene ma bisogna valutarli contro una big, così è troppo facile”.

SPORTEVAI