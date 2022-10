27-10-2022 20:40

La Lazio di Maurizio Sarri passa all’Olimpico di Roma contro il Midtjylland nella quinta giornata della fase a gironi di UEFA Europa League. 2-1 per la banda biancoceleste, alla quale viene anche annullata una rete per fuorigioco di Pedro.

Biancocelesti che vanno in svantaggio per il gol di Isaksen al 9′ del primo tempo, la riprende Milinkovic-Savic con un colpo da biliardo d’interno al 37′, poi Pedro nel secondo tempo, appena entrato, segna la rete della vittoria che regala i tre punti alla Lazio.

Lazio-Midtjylland, la cronaca del match live

Midtjylland in vantaggio dopo pochi minuti, la riprende Milinkovic-Savic

La Lazio ha il totale possesso nei primi minuti di gioco ma il gol del vantaggio lo trova prima il Midtjylland con un bellissimo gesto tecnico di Isaksen: i biancocelesti perdono una palla horror in uscita, con la sfera che in qualche modo arriva a Isaksen al limite dell’area. Protezione stupenda con una mezza ruleta “alla Zidane” e interno a giro che sorprende Provedel. 1-0 degli ospiti e Lazio chiamata alla rimonta.

La Lazio di Sarri va subito vicina al pareggio con Milinkovic-Savic al 13′, ed è proprio il Sergente serbo a trovare la rete del pareggio al minuto 37: Felipe Anderson appoggia all’indietro per il serbo, che con una biliardata di interno destro sorprende Lossl. 1-1 e tutto di nuovo in discussione.

Pedro trova il vantaggio a inizio ripresa, vince la Lazio

A inizio ripresa Zaccagni ingaggia quasi un duello personale col portiere Lossl. Al 51′ l’ex Verona colpisce una traversa clamorosa dopo una serie di piccole deviazioni, poi ci riprova sempre partendo dall’esterno dentro. Posizione molto difficile, ma il ragazzo è in fiducia e si vede.

I biancocelesti trovano poi la rete del 2-1 grazie al gol del neo entrato Pedro, che trova una rete fondamentale per la Lazio: ennesima iniziativa di Zaccagni, che crossa basso sul secondo palo. Pedro scarica il sinistro vincente e la Lazio completa la rimonta.

Al 70′ ci prova anche Milinkovic-Savic su punizione conquistata da Felipe Anderson, che però aveva sprecato una buona ripartenza. Il tiro del capitano biancoceleste però finisce alle stelle, e la gara rimane in bilico.

L’avrebbe anche chiusa la Lazio al minuto 79 con la doppietta personale di Pedro, segnando il terzo gol in quattro partite di Europa League, ma la rete è annullata per una posizione millimetrica di fuorigioco. Bellissimo lancio dalla sinistra di Felipe Anderson, Pedro si trova da solo davanti alla porta e col sinistro, in caduta, calcia piano ma molto angolato. Purtroppo la posizione di partenza dello spagnolo era leggermente oltre la linea dei difensori. Si resta sul 2-1.

Lazio-Midtjylland: il tabellino

Lazio-Midtjylland 2-1

MIDTJYLLAND (4-3-3): Lossl; Andersson, Dalsgaard, Sviatchenko, Paulinho; Martinez, Charles, Evander; Isaksen, Dreyer, Chilufya. All. Capellas

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Marcos Antonio, Basic; Felipe Anderson, Cancellieri, Zaccagni. All. Sarri

Gol: Isaksen 9′, Milinkovic-Savic 37′, Pedro 59′

Ammoniti: Romagnoli 15, Andersson 42′,, Gila 69′, Vecino 88′, Juninho 90′

Espulsi: –

Arbitro: Daniel Stefanski

Lazio-Midtjylland, come ha arbitrato Stefanski

Il fischietto polacco non deve compiere interventi particolarmente impegnativi, limitandosi a gestire la gara senza creare problemi e lasciando scorrere il gioco in modo abbastanza fluido.

Prova positiva, la partita non è cattiva ed entrambe le squadre giocano in modo onesto. L’arbitro non ha manie di protagonismo, direzione buona. Promosso con un 6 politico.

A breve le pagelle e le parole del tecnico biancoceleste Maurizio Sarri…..