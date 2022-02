05-02-2022 23:09

Il centrocampista della Lazio Sergej Milinkovic-Savic ha parlato dopo la vittoria per 3-0 contro la Fiorentina: “La vittoria è importante, vincere in casa loro ci aiuta tanto. Non abbiamo iniziato bene la stagione”.

Sulla polemica dei tifosi: “Contro di noi non avevano niente, contestavano la società. Bello vederli qui a darci una mano. Cerco di aiutare sempre i miei compagni”.

