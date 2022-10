Milner alla vigilia di Liverpool-Napoli: "Non penseremo a come vincere 4-0..."

31-10-2022 17:03

Non solo Jürgen Klopp. Nella conferenza di vigilia di Liverpool-Napoli, ha parlato anche James Milner. Il veterano dei Reds ha commentato la particolare condizione per raggiungere il primo posto nel gruppo A (con entrambe le squadre già certe del passaggio agli ottavi di finale di Champions League): gli inglesi dovrebbero infatti vincere con 4 o più gol di scarto…

“Non penseremo a come vincere 4-0 – ha spiegato il centrocampista classe 1986 -. L’importante era passare il turno. Ci concentreremo, invece, a ritrovare stabilità in campo, dopo la sconfitta casalinga nell’ultimo turno di Premier contro il Leeds United e il nono posto in classifica che, chiaramente, non può soddisfare l’ambiente”.