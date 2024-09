Mls, Messi torna dopo due mesi e dà spettacolo: 2 gol in 3 minuti, assist e magie

Sotto dopo appena due minuti con il Philadelphia Union, l'Inter Miami trova la forza di ribaltarla grazie alla Pulce al rientro dopo l'infortunio

Per la prima volta dopo 21 anni Lionel Messi è stato escluso dalla lista dei candidati del Pallone d’Oro. Il tempo passa per tutti, purtroppo, ma ciò che non cambierà mai è il genio di questo calciatore dotato di un talento smisurato. Dopo l’infortunio alla caviglia che non gli ha permesso di prendere parte agli impegni di Coppa America con la Nazionale argentina e che l’ha tenuto ai box per 62 giorni, la Pulce è tornata in campo con l’Inter Miami. Gli sono bastati pochi minuti per deliziare la platea e incidere con gol e assist.

Inter Miami subito sotto, ci pensa Messi

Non è stato facile per l’Inter Miami disfarsi di un Philadelphia Union propositivo fin da subito. Tant’è che la partita si era messa in salita dopo appena due minuti per il club della Florida complice la velocissima rete di Mikael Uhre. Leo Messi ci ha messo un po’ di tempo in più a carburare: la condizione dopo un infortunio non può certamente essere quella ottimale. Ma quando ha deciso di salire in cattedra, la Pulce ci ha messo appena 4 minuti per ribaltare completamente il match dal 26esimo al 30esimo grazie ad una doppietta.

Nel finale assist della Pulce per Suarez che chiude i conti

Pensare che poco prima del pareggio dell’argentino, il Philadelphia Union avesse sfiorato il 2-0 che sarebbe stato probabilmente una mazzata quasi decisiva. Messi permettendo, si intende. La Pulce nel finale ha servito anche l’assist del 3-1 firmato da Luis Suarez. Insomma, i rosanero concedono molto dal punto di vista difensivo con un’organizzazione non proprio impeccabile. Ma i suoi fuoriclasse lì davanti fanno la differenza. Ai due già citati, inoltre, si aggiungono pure Jordi Alba e Sergio Busquets: altre due grandi stelle fuori categoria.

Il club di Beckham sogna in grande

L’Inter Miami nella passata stagione si è “accontentato” della Leagues Cup. Lionel Messi era infatti arrivato tardi e col campionato che era ormai ampiamente compromesso. Quest’anno però l’obiettivo è vincere il titolo nella Major League Soccer e sarebbe il primo per la società presieduta da David Beckham. In questo momento gli Aironi sono al primo posto della Eastern Conference con un vantaggio di 10 lunghezze sulla seconda. Come ben sappiamo, però, i tornei sono due e ci saranno i playoff a decretare il vincitore del torneo.