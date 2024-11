Mo Farah, l'ex campione olimpico rincorre i ladri e recupera il cellulare rubato: "Sembrava Usain Bolt"

Disavventura a lieto fine per l'ex mezzofondista britannico: un furgone si è introdotto nella sua tenuta a sud di Londra, ma egli stesso è riuscito a farsi consegnare la refurtiva.

Si è ritirato dalle competizioni agonistiche un anno fa, ma ha dimostrato di essere ancora in ottima forma. Al punto da raggiungere i ladri che, a bordo di un furgone, si erano impossessati del suo cellulare, all’interno della sua tenuta nel Surrey, a sud di Londra. L’ultima impresa di Mo Farah, il mezzofondista leggenda dello sport britannico, non gli varrà medaglie o altri titoli onorifici: gli ha consentito, però, di recuperare il prezioso smartphone.

Mo Farah, il furto del cellulare mentre faceva jogging

La vicenda l’ha raccontata il Daily Mail e risale a qualche settimana fa. Sir Mo Farah, gloria dello sport del Regno Unito (ma in realtà è nato in Somalia e da bambino si chiamava in un altro modo), stava facendo jogging nella sua proprietà con la moglie Tania e aveva lasciato il cellulare all’interno di un muretto per essere più libero nei movimenti di corsa. Poco dopo l’inizio della seduta, però, ha visto un furgone bianco entrare all’interno della tenuta e si è insospettito.

Lo scatto dell’ex olimpionico e il recupero dello smartphone

Un uomo è sceso dal furgone, ha afferrato il cellulare ed è ripartito a tutto gas dopo essere tornato a bordo del mezzo. Farah, senza pensarci due volte, è scattato a tutta velocità, ha rincorso il veicolo e l’ha raggiunto in pochi secondi, inducendo i malintenzionati a restituire subito il cellulare. “Ha corso come Usain Bolt”, ha scritto con sarcasmo tipicamente “british” l’autore dell’articolo, Ryan Hooper, commentando l’insolito scatto dell’ex mezzofondista, di solito a suo agio su distanze più lunghe e su ritmi più cadenzati.

Chi è Mo Farah: dal Somaliland al titolo di Cavaliere

Farah ha vinto quattro medaglie d’oro olimpiche in carriera nei 5.000 e nei 10.000 metri alle Olimpiadi di Londra del 2012 e a quelle di Rio del 2016. Due anni fa ha rivelato di essere stato portato via dall’ex Somaliland, la Somalia britannica, quando aveva nove anni e allevato in Inghilterra da una donna che neppure conosceva. Nel 2017 è stato nominato Cavaliere per meriti sportivi dalla Regina Elisabetta. Dopo l’episodio ha sporto denuncia: la sua tenuta ha una security che dovrebbe vigilare 24 ore su 24, come hanno fatto i ladri a entrare all’interno? Scotland Yard indaga.