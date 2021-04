Moggi scatena la polemica: Juve hai sbagliato ancora

Di consigli è sempre prodigo, che siano buoni o cattivi poi è un altro discorso. Luciano Moggi è legato da un cordone ombelicale alla Juventus e prende posizione sulla vicenda del festino proibito a casa McKennie e sulle conseguenze disciplinari per decisione del club e di Pirlo. L’ex dg parla a Radio 24 e va controcorrente.

Per Moggi i tre ribelli andavano convocati

Dice Moggi: “Se voi andate oggi in qualsiasi casa troverete sicuramente più gente di 7-8 persone. E’ venuta fuori una cosa eclatante perchè erano calciatori della Juventus a cena. Io non li avrei messi fuori rosa. Li avrei multati, ma li avrei messi in campo”

Poi sul presente e sul futuro della Juve aggiunge: “Allegri? Sono della teoria che le minestre riscaldate non vanno bene. Detto questo penso che Max possa ritornare alla Juventus come quando io ripresi Lippi. Ci vuole una società dietro che lo aiuti. Ci vuole unione d’intenti, altrimenti c’è confusione“.

“Sono finiti gli effetti speciali di Ronaldo e magari gli manca la fantasia di Dybala. La Juve gioca a sprazzi. Chiesa in questo momento è il migliore di tutti. Attualmente deve lottare per la qualificazione Champions. Quando hai giocatori come Chiesa e Kulusevski a sinistra con Ronaldo spesso davanti, non avendo un centrocampo idoneo, crei confusione. Bernardeschi? Gli manca solo di giocare in porta”

I tifosi rispondono a Moggi

Fioccano le reazioni sui social e il popolo bianconero si divide: “Finalmente qualcuno che dice le cose come stanno. Per la stupidità ingenua di tre giocatori abbiamo sacrificato il Derby” o anche: “se hanno violato le regole della Juve gli si faceva una bella multa pari al 15% dello stipendio e li convochi ,non li premi lasciandoli a casa. Poi se hanno violato le regole dello stato ne paghino le conseguenze, ma con me giocano”.

Molti però la pensano diversamente: “I personaggi pubblici hanno delle responsabilità, soprattutto i calciatori, visti i loro tantissimi privilegi. Se gli altri sbagliano non significa che tutti siamo legittimati a farlo” o anche: “penso che se a questa cena non ci fosse stato Dybala non sarebbe successo niente, vogliono distruggere Dybala in qualsiasi modo è questo il punto, gli stanno facendo pagare la telenovela del contratto”.

C’è infine chi scrive: “Bisognava dare un messaggio forte e secondo me lo hanno calcolato attentamente. Dybala non regge i 90 minuti per l infortunio e non si sa neanche quanto avrebbe potuto dare in campo. Mckennie si porta dietro un infortunio che ne limita le prestazioni. Al massimo un tempo. Forse l unico che avrebbe potuto giocare era Arthur. Quindi l apporto dei 3 sarebbe stato minimo se non addirittura uguale a zero e forse non avrebbe spostato di un millimetro il risultato della partita. Quindi hanno fatto bene a escluderli, multarli e reintegrarli da lunedì”.

SPORTEVAI | 05-04-2021 09:09