Mondiali di volley femminile: l'Italia batte la Cina e vince il girone

L’Italia del ct Davide Mazzanti ha chiuso nel migliore dei modi la fase a gironi dei Mondiali di volley femminile. A Rotterdam le Azzurre hanno infatti battuto per tre set a zero la Cina con i parziali di 26-24, 25-16, 25-20. Ottava vittoria in nove incontri per le campionesse d’Europa in carica nella rassegna iridata, che riescono così a chiudere in testa la Pool E guadagnando un posto favorevole nei quarti di finale del tabellone dei Mondiali.

Nuovo successo e primato nella Pool E

Ci voleva una bella Italia anche nell’ultima partita della fase a gironi e così e andata. Un successo netto per 3-0 contro la Cina per completare al primo posto la Pool E. Le Azzurre affronteranno ora la quarta classificata dello stesso gruppo nel quarto di finale in programma martedì 11 ottobre.

La prossima avversaria delle Azzurre del ct Mazzanti potrebbe essere la stessa Cina, ma bisogna prima scoprire i risultati di tutti i match della seconda fase per stabilire con certezza gli accoppiamenti della Final Eight di settimana prossima.

L’ottima prestazione delle Azzurre

L’Italia ha espresso subito un’ottima pallavolo nel primo set, dove comunque anche la Cina si è fatta valere. Le Azzurre hanno sprecato tre set point sul 24-21, ma poi con un bel parziale di Paola Egonu hanno chiuso 26-24.

Nel secondo sono state davvero grande protagonisti con un netto 25-16 grazie alla precisione al servizio, all’ottima difesa e al buon contrattacco. Molto bene Miriam Sylla, quindi il terzo e decisivo set chiuso dall’Italia sul 25-20 con il punto decisivo di Anna Danesi.

Ora arriva la Final Eight

L’Italia sta giocando davvero bene in questo Mondiale e ora per le Azzurre del ct Mazzanti non è proibito sognare in alto, dopo il titolo europeo dello scorso anno. Partita perfetta con i 27 punti di Egonu, 12 per Danesi, 9 per Marina Lubian 8 per Caterina Bosetti e 7 per Sylla.

Adesso non resta che attendere l’esito di tutti i match restanti della fase a gironi per capire quale sarà la prossima avversaria e per vedere che tipo di cammino faranno le Azzurre nella Final Eight.