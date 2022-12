02-12-2022 22:51

La Svizzera elimina la Serbia dopo averla battuta per 3-2 e si qualifica per gli ottavi di finale della Coppa del Mondo in Qatar. Passa tuttavia in secondo piano il risultato del campo, rispetto al gesto – volgare, liberatorio, sicuramente privo di fraintendimenti – di Dusan Vlahovic che al 35′ del primo tempo ha realizzato il gol del provvisorio vantaggio serbo, quello del 2-1, è si è immediatamente lanciato in una esultanza che ha fatto scalpore.

Esultanza Vlahovic: con chi ce l'ha?

L'esultanza di Vlahovic e la gioia per il gol al Mondiale

La rabbia di Vlahovic dopo il gol alla Svizzera

Vlahovic segna e si tocca gli attributi

Le voci su Vlahovic e la donna di un compagno

Gioia incredibile, quasi istintiva per la rabbia che è sembrata portarsi dietro ea tratti parsa irrazionale: nel corso dei secondi in cui l’attaccante della Juventus ha festeggiato la rete, tuttavia, è incappato in un gesto brutto da vedersi: ha portato le mani sugli attribuisce e li ha “messi in mostra” con un’espressione del volto piuttosto arrabbiata.

Perché Dusan Vlahovic ha esultato così? In attesa che sia lo stesso bomber a pronunciarsi, si può supporre che le ragioni possano essere molteplici, alcune più che verosimili in funzione di una settimana piuttosto difficile e particolare.

Potrebbe essere un gesto di gioia irrefrenabile e sconsiderata dovuto al fatto che si è sbloccato, firmando la prima rete in un Mondiale . Il 22enne è sembrato dare libero sfogo alle sue emozioni. Un po’ eccessivo, quasi fosse in tranche agonistica.

Potrebbe essere un gesto d’istinto dovuto al fatto che, come un leone in gabbia, Vlahovic era stato costretto alla panchina nelle prime due uscite della Serbia , visto che il ct Stojkovic lo aveva tenuto in panchina e gli aveva concesso solo degli scampoli di gara contro Brasile e Camerun .

Eppure, il fatto che dopo il gesto inelegante abbia portato il dito alla bocca, quasi per mettere a tacere qualcuno o qualche voce, porta a una riflessione di altro tipo. I più buonisti sui social pensano che sia una reazione alle critiche dovute al fatto che la pubalgia non gli abbia permesso, negli ultimi mesi, di rendere al meglio né di essere utile alla squadra, in quel caso la Juventus .

Un’altra linea di pensiero è quella secondo cui avrebbe voluto zittire le malelingue: di Vlahovc , negli ultimi giorni, si è detto che “sia andato a letto con la moglie di un compagno”. E’ stato lo stesso attaccante a smentire categoricamente, nella conferenza stampa della vigilia, l’episodio: “Devo reagire, sono gravi sciocchezze: se fosse necessario, difenderò l’integrità del mio nome anche legalmente. Ci sono persone che dovrebbero sostenerci, invece parlano di cose che non c’entrano”.

O forse, come spesso accade, il gesto è figlio di una eccessiva tensione accumulata, dovuta all’insieme di più situazioni che si sono avvicendate, sovrapposte e mescolate.