30-11-2022 12:12

Si chiude la fase a gironi dei Mondiali con le terze partite del calendario. Tocca al Girone C quello che comprende Argentina, Polonia, Arabia Saudita e Messico.

Situazione in classifica nel Girone C

Partite in programma oggi per il Girone C

Quando si giocano le partite e dove vederle in tv

Chi passa tra Polonia, Argentina, Arabia e Messico

Ci sono possibilità che si finisca a pari punti?

In questo momento la classifica vede in testa la Polonia con 4 punti, seguita da Argentina e Arabia Saudita con 3 punti, chiude il Messico a 1 punto.

Oggi si giocano:

Polonia-Argentina

Arabia Saudita-Messico

Entrambe le partite si giocano alle 20.00 in contemporanea, per evitare accordi tra le squadre e comportamenti poco sportivi. Polonia-Argentina viene trasmessa in diretta tv su Rai1 , mentre Arabia-Messico viene trasmessa in diretta su RaiSport1 . Per vederle in streaming invece bisogna ricorrere alla piattaforma RaiPlay . Se volete seguirle live in forma scritta la migliore cronaca è sempre quella di Virgilio Sport

La Polonia parte coi favori del pronostico perché ha un punto in più in classifica e quindi nello scontro diretto con l’Argentina può anche accontentarsi di un pareggio. Però i biancorossi devono stare molto attenti a non prendere troppi gol e a cosa succede in Arabia-Messico. Se infatti l’Argentina vince con un po’ di gol di scarto e fa peggiorare la differenza reti, i polacchi si troverebbero a 4 punti con Arabia o Messico, a seconda dei risultati e tutto dipenderà dai punteggi delle partite. L’Argentina ha ottime possibilità di passare perché la Polonia è avversaria assolutamente alla sua portata: però anche per l’Albiceleste vale il discorso fatto per la Polonia, ossia meglio vincere perché arrivare a pari punti può essere rischioso, senza contare che l’Arabia può tranquillamente battere il Messico e portarsi a quota 6. Il Messico a sua volta per passare può solo battere gli arabi, possibilmente anche con qualche gol di scarto e poi sperare in una sconfitta dell’Argentina o in un arrivo a pari punti in cui far valere una differenza reti migliorata con la auspicata vittoria.

L’Argentina si qualifica se…

Vince contro la Polonia

Pareggia con la Polonia e Arabia e Messico finisce in parità, perché in questo momento è avanti in differenza reti

Pareggia con la Polonia e deve sperare in una vittoria contenuta del Messico contro l’Arabia perché si guarderebbe la differenza reti. In caso di parità l’Argentina è in vantaggio per lo scontro diretto

La Polonia si qualifica se…

Vince o pareggia con l’Argentina

Se perde con l’Argentina ma Arabia-Messico finisce con un pareggio o con una vittoria messicana. A quel punto dipenderebbe dalla differenza reti e quindi bisogna vedere i risultati delle partite

Ci sono forti rischi di arrivo a pari punti :

Se vincono Argentina e Arabia sarebbero prime a 6 punti; Se l’Argentina e Arabia pareggiano si trovano insieme a 4 punti; Se l’Argentina pareggia e il Messico vince si trovano insieme a 4 punti; Se la Polonia perde e l’Arabia pareggia si trovano insieme a 4 punti; Se la Polonia perde e il Messico vince si trovano assieme a 4 punti.

In questi casi scattano le regole per determinare la classifica finale

FAQ A che ora si gioca Polonia-Argentina? Alle 20.00 in diretta su Rai1 A che ora si gioca Messico-Arabia Saudita? Alle 20.00 diretta su RaiSport1

