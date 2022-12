02-12-2022 17:14

Si chiude la fase a gironi dei Mondiali con le terze partite del calendario. Tocca al Girone G quello che comprende Brasile, Svizzera, Serbia e Camerun. Si profila una sorta di spareggio tra Serbia e Svizzera, mentre il Brasile è già agli ottavi ma può rischiare il primo posto.



Situazione in classifica nel Girone G

In questo momento la classifica vede in testa il Brasile con 6 punti, la Svizzera ha 3 punti, chiudono Serbia e Camerun con 1 punto.

Oggi si giocano:

Brasile-Camerun

Svizzera-Serbia

Quando si giocano le partite e dove vederle in tv

Entrambe le partite si giocano alle 20.00 in contemporanea, per evitare accordi tra le squadre e comportamenti poco sportivi. Brasile-Camerun viene trasmessa in diretta tv su Rai1 , mentre Svizzera-Serbia viene trasmessa in diretta su RaiSport1 . Per vederle in streaming invece bisogna ricorrere alla piattaforma RaiPlay . Se volete seguirle live in forma scritta la migliore cronaca è sempre quella di Virgilio Sport

Chi passa tra Brasile, Svizzera, Serbia e Camerun

In questo raggruppamento c’è la certezza della qualificazione del Brasile che con 6 punti in due partite (pur sofferte) ha già in tasca il biglietto per gli ottavi. Probabilmente come primo; solo una serie di risultati imprevedibili come la sconfitta contro il Camerun e la concomitante vittoria della Svizzera con un buon margine sulla Serbia, potrebbe costare ai verdeoro il primo posto. Eventualità piuttosto remota, ma possibile, comunque un posto nel tabellone il Brasile ce l’ha di sicuro. Probabile che il nome della seconda qualificata esca da Svizzera-Serbia. Gli elvetici partono in vantaggio perché possono giocare per il pari; i serbi possono solo vincere per superarli in classifica e piazzarsi al secondo posto, insidiati potenzialmente solo dal Camerun nel caso riuscisse a battere il Brasile.

Il Brasile si qualifica se..

Il Brasile è già qualificato: deve solo capire se per primo o secondo.

La Svizzera si qualifica se…

Vince contro la Serbia

Pareggia e il Camerun non vince (se arrivassero pari a 4 punti scatterà il calcolo della differenza reti; la Svizzera ha il vantaggio di aver vinto lo scontro diretto)

La Serbia si qualifica se…

Vince e il Camerun non vince contro il Brasile. In caso di vittoria degli africani, ci sarebbe parità a 4 punti e quindi ricorso alla differenza reti: le due squadre hanno pareggiato nello scontro diretto.

Il Camerun si qualifica se…

Vince col Brasile e arriva a pari punti o con la Svizzera (se pareggia) o con la Serbia (se vince) e poi sperare di avere una differenza reti migliore

Ci sono possibilità che si finisca a pari punti?

Rischio di arrivo a pari punti in questi casi:

Due squadre in testa a pari punti a quota 6: se il Brasile perde e la Svizzera vince A quota 4: se la Svizzera pareggia e il Camerun vince A quota 4: se vincono Serbia e Camerun

In questi casi scattano le regole per determinare la classifica finale

FAQ A che ora si gioca Brasile-Camerun? Alle 20.00 in diretta su Rai1 A che ora si gioca Serbia-Svizzera? Alle 20.00 diretta su RaiSport1

VIRGILIO SPORT